Συγκινεί το μήνυμα της 9χρονης κόρης του James Van Der Beek: «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα μοιράστηκε η 9χρονη Emilia Van Der Beek, κόρη του ηθοποιού James Van Der Beek, μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της μητέρας της Kimberly Van Der Beek στο Instagram. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 8 Μαρτίου, ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού. Ο James Van Der Beek πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία 48 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Σχεδόν έναν μήνα μετά την απώλεια, η μικρή Emilia Van Der Beek θέλησε να μιλήσει δημόσια για το πένθος της και να μοιραστεί σκέψεις που, όπως είπε, μπορεί να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους που βιώνουν μια παρόμοια απώλεια. Στην αρχή του βίντεο η Emilia Van Der Beek εξηγεί με απλότητα γιατί αποφάσισε να μιλήσει. «Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, ο μπαμπάς μου έχει φύγει από τη ζωή», λέει και προσθέτει ότι θέλει να μοιραστεί «μερικές μικρές συμβουλές» για το πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Η 9χρονη αναφέρει ότι ο τρόπος που τη βοηθά να διαχειρίζεται τη θλίψη της είναι να συνεχίζει να μιλά καθημερινά στον πατέρα της. «Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το πιο σημαντικό πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν», λέει. «Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα και του λέω “Γεια σου μπαμπά. Μου λείπεις και σε αγαπώ τόσο πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ”».

Στη συνέχεια εξηγεί ότι μοιράζεται μαζί του ακόμη και τις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητάς της. «Του λέω για τη μέρα μου, πώς νιώθω και τι κάνω. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω». Η Emilia Van Der Beek μίλησε επίσης για την ιδέα ότι ο πατέρας της βρίσκεται πλέον σε ένα καλύτερο μέρος και δεν υποφέρει. «Ξέρω ότι ο μπαμπάς μου βρίσκεται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό πάνω από τα σύννεφα με τον Θεό». Με αξιοσημείωτη ωριμότητα για την ηλικία της, η μικρή αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά το πένθος. «Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι ξέρει πώς νιώθετε. Μπορείτε να πείτε “Δεν ξέρεις πώς νιώθω”».

Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο η Emilia Van Der Beek μοιράστηκε ένα μάθημα που, όπως είπε, της είχε δώσει ο πατέρας της πριν από τον θάνατό του. «Ο μπαμπάς μου μου έλεγε ότι αν τελικά δεν συμβεί αυτό που θέλαμε και δεν ζήσει, πρέπει να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα. Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, απλώς ίσως αργότερα στη ζωή». Η μικρή αποκάλυψε επίσης ότι κράτησε ένα προσωπικό αντικείμενο του πατέρα της για να τον θυμάται. «Πήρα το καπέλο του μπαμπά μου. Το καπέλο του μυρίζει σαν εκείνον και το αγαπώ τόσο πολύ». Στο τέλος του βίντεο η Emilia Van Der Beek ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στήριξαν την οικογένεια μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ιδιαίτερα όσους έκαναν δωρεές σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε για τη μητέρα της Kimberly Van Der Beek.

Ο James Van Der Beek είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή του με καρκίνο τον Νοέμβριο του 2024. Ο James Van Der Beek και η Kimberly Van Der Beek είχαν αποκτήσει μαζί 6 παιδιά, τις Olivia Van Der Beek, Annabel Van Der Beek και Gwendolyn Van Der Beek, καθώς και τους Joshua Van Der Beek και Jeremiah Van Der Beek, εκτός από την Emilia Van Der Beek που εμφανίζεται στο συγκινητικό βίντεο.

