Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

Ο Steven Spielberg στηρίζει οικονομικά τη σύζυγο του James Van Der Beek και τα 6 παιδιά του μετά τον θάνατο του ηθοποιού

Ο Steven Spielberg και η σύζυγός του Kate Capshaw συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρόσωπα του Χόλιγουντ που προχώρησαν σε σημαντικές δωρεές για την οικογένεια του James Van Der Beek, μετά τον θάνατο του ηθοποιού σε ηλικία 48 ετών έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός πρόσφερε 25.000 δολάρια στην καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε από στενούς φίλους του ηθοποιού με στόχο τη στήριξη της Kimberly Van Der Beek και των 6 παιδιών τους.

Η οικονομική πρωτοβουλία ξεκίνησε για να καλυφθούν τα αυξημένα ιατρικά έξοδα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, άφησαν την οικογένεια χωρίς οικονομικούς πόρους. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης το ποσό των δωρεών είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν 1,5 εκατομμύριο. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημιουργία της σελίδας, οι προσφορές είχαν ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, γεγονός που οδήγησε τους διοργανωτές να αυξήσουν διαδοχικά τον στόχο.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στη σελίδα της καμπάνιας, φίλοι της οικογένειας Van Der Beek ανέφεραν «Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που στηρίζετε τον James και την υπέροχη οικογένειά του. Η καλοσύνη σας σημαίνει περισσότερα από όσα μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια. Μέσα στο πένθος, η υποστήριξή σας έγινε φως. Μας θυμίζει ότι η αγάπη είναι πραγματική και ότι το πνεύμα του James συνεχίζει να ενώνει τους ανθρώπους». Στο ίδιο μήνυμα ζητήθηκε σεβασμός στην ιδιωτικότητα της οικογένειας, με τη διευκρίνιση ότι «η οικογένεια αφιερώνει χρόνο για να πενθήσει και να στηρίξει ο ένας τον άλλον».

Ο Steven Spielberg και ο James Van Der Beek δεν συνεργάστηκαν ποτέ επίσημα σε κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό πρότζεκτ. Ωστόσο, στη σειρά «Dawson’s Creek» ο χαρακτήρας του ηθοποιού θεωρούσε τον Steven Spielberg κινηματογραφικό του ήρωα, με το δωμάτιό του να είναι γεμάτο αφίσες ταινιών του σκηνοθέτη. Ο Steven Spielberg είχε στείλει μάλιστα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην επανένωση της σειράς στη Νέα Υόρκη, λέγοντας «Dawson, τα κατάφερες. Ίσως κάποια μέρα να αποκτήσω κι εγώ μια ντουλάπα σαν τη δική σου».

Ανάμεσα στους δωρητές βρίσκονται και άλλες προσωπικότητες του χώρου, όπως ο σκηνοθέτης Jon M. Chu που πρόσφερε 10.000 δολάρια και η βραβευμένη με Όσκαρ Zoe Saldaña, η οποία εμφανίζεται να στηρίζει την καμπάνια με μηνιαία δωρεά 2.500 δολαρίων. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας εξήγησαν ότι τα χρήματα θα καλύψουν βασικά έξοδα διαβίωσης, λογαριασμούς και την εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας «Κάθε προσφορά, ανεξαρτήτως ποσού, βοηθά την Kimberly και την οικογένειά της να βρουν ξανά ελπίδα και ασφάλεια σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».

Ο James Van Der Beek είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2024 ότι αντιμετώπιζε ιδιωτικά τη διάγνωση από τον Αύγουστο του 2023, επιλέγοντας να μιλήσει δημόσια όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Η ανταπόκριση του κοινού και των συναδέλφων του μετά τον θάνατό του επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία που διατηρούσε στον χώρο της ψυχαγωγίας και την επίδραση που είχε στους θαυμαστές και τους συνεργάτες του.

