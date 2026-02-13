Fashion 13.02.2026

Τάμτα: Αυτή είναι η διάσημη σχεδιάστρια που θα φορέσει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

Αυτή είναι η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια που πρόκειται να ντύσει την ατμοσφαιρική εμφάνιση της Τάμτα πάνω στον Β' Ημιτελικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

https://www.instagram.com/officialtamta/

Η Tamta, σταθερά προσηλωμένη στη fashion-forward ταυτότητά της, ετοιμάζει μια εμφάνιση που δεν θα συζητηθεί μόνο για τη μουσική της διάσταση, αλλά και για τον έντονο συμβολισμό της. Στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026, η τραγουδίστρια ερμηνεύει πέντε τραγούδια με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ, σε ένα act υψηλής αισθητικής. Αν και η ερμηνεία της είναι καθηλωτική, τα looks που επιλέγει μετατρέπουν την εμφάνισή της σε ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό statement.

Στο πρώτο μέρος, εμφανίζεται με μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου: ένα ογκώδες φόρεμα με puffy, oversized ώμους, διακοσμημένους με λέξεις και φράσεις που παραπέμπουν στη γυναικεία δύναμη. Το κομμάτι είχε παρουσιαστεί στο θεατρικό ντεφιλέ Dramodé, στο πλαίσιο του 1ου Greek Fashion Festival στην Πειραιώς 260, και λειτουργεί ως σχόλιο για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα και τα κοινωνικά ζητήματα.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται on stage, καθώς η performance κορυφώνεται, το λευκό φόρεμα απομακρύνεται και αποκαλύπτεται ένα velvet κορσέ bodysuit σε βαθύ κόκκινο, διακοσμημένο στο τελείωμα με παραμάνες. Η δημιουργία ανήκει στη Dilara Findikoglou και προέρχεται από τη συλλογή «Venus for Chaos», που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο για τη σεζόν Φ/Χ 2025-26. Η Findikoglu είναι γνωστή για το έντονα θεατρικό, goth και punk σύμπαν της, αντλώντας έμπνευση από μύθους, σύμβολα και θρησκευτικές αναφορές. Οι Medieval και Victoriana σιλουέτες που χαρακτηρίζουν τα shows της μπλέκονται με στοιχεία της queer αισθητικής, του rock–punk και της BDSM υποκουλτούρας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα σύγχρονο και απόκοσμο.

dilara_findikoglou
https://www.instagram.com/dilarafindikoglu/

Για τη σχεδιάστρια, τα ρούχα λειτουργούν σαν «πανοπλίες», σαν μανιφέστα πάνω στο σώμα. Ο φεμινισμός βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της, καθώς μέσα από τις συλλογές της θέτει ερωτήματα γύρω από τον έλεγχο του σώματος, της ταυτότητας και των κοινωνικών κανόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι με δημιουργίες της έχουν εμφανιστεί διεθνείς προσωπικότητες όπως η Kim Kardashian, η Kylie Jenner, η Margot Robbie και η Dua Lipa.

