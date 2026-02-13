3 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν έχεις βουλωμένη μύτη

Μικρά και απλά βήματα που θα σε βοηθήσουν να αναπνέεις πιο εύκολα και να ξεκουράζεσαι πραγματικά, ακόμα και όταν είσαι κρυωμένος

Η βουλωμένη μύτη είναι από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα ενός κρυολογήματος, ειδικά όταν έρχεται η ώρα του ύπνου. Όσο κι αν προσπαθείς να βολευτείς στο μαξιλάρι, η αναπνοή γίνεται δύσκολη, το στόμα ξεραίνεται και ο ύπνος διακόπτεται συνεχώς. Το αποτέλεσμα; Ξυπνάς κουρασμένος, με πονοκέφαλο και ακόμα πιο εξαντλημένος από πριν.

Κι όμως, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Δεν χρειάζονται περίπλοκες λύσεις ή βαριά φάρμακα. Με μικρές αλλαγές στη στάση του σώματος και στο περιβάλλον του ύπνου, μπορείς να βοηθήσεις τη μύτη σου να «ανοίξει» και να περάσεις μια πιο ήρεμη νύχτα.

Διάβασε επίσης: 7 μύθοι για το κρυολόγημα που όλοι πιστεύουμε αλλά είναι λάθος

1. Κοιμήσου με το κεφάλι ελαφρώς ψηλά

Όταν ξαπλώνεις τελείως επίπεδα, η συμφόρηση στη μύτη επιδεινώνεται, γιατί η βλέννα συσσωρεύεται πιο εύκολα. Δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα δεύτερο μαξιλάρι ή με ελαφρώς ανασηκωμένο το πάνω μέρος του σώματος. Έτσι διευκολύνεται η αναπνοή και μειώνεται η αίσθηση «μπουκώματος» μέσα στη νύχτα.

2. Κάνε ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο

Ο ατμός από το ζεστό νερό βοηθά να μαλακώσουν οι εκκρίσεις και να ανοίξουν οι ρινικές οδοί. Ένα χαλαρωτικό ντους πριν πέσεις για ύπνο μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό αποσυμφορητικό. Επιπλέον, το ζεστό νερό χαλαρώνει το σώμα και σε προετοιμάζει για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

3. Κράτα τον αέρα στο δωμάτιο καθαρό και υγρό

Ο ξηρός αέρας ερεθίζει τη μύτη και κάνει τη συμφόρηση χειρότερη. Αν έχεις τη δυνατότητα, χρησιμοποίησε έναν υγραντήρα στο υπνοδωμάτιο ή άφησε ένα μπολ με νερό κοντά στο καλοριφέρ. Ο ελαφρώς υγρός αέρας βοηθά τη μύτη να παραμείνει ενυδατωμένη και κάνει την αναπνοή πιο άνετη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η βουλωμένη μύτη μπορεί να σου χαλάσει τον ύπνο, αλλά με αυτές τις απλές κινήσεις μπορείς να κάνεις τη διαφορά.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

Δες κι αυτό…