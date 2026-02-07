Ζώδια 07.02.2026

3+1 ζώδια κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους μέσα στο 2026

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά, το σύμπαν σου ψιθυρίζει πως ήρθε η ώρα να προχωρήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το 2026 δεν είναι μια «ήσυχη» χρονιά για τα αισθηματικά. Είναι μια χρονιά αποφάσεων. Για κάποιους, η αγάπη παύει να είναι απλώς συναίσθημα και μετατρέπεται σε πράξη: συγκατοίκηση, γάμος, παιδί ή μια βαθιά δέσμευση που αλλάζει τα δεδομένα. Οι πλανητικές μετακινήσεις φέρνουν ξεκαθαρίσματα, ωριμότητα και την ανάγκη για σχέσεις με ουσία και προοπτική. Για 4 ζώδια το 2026 σηματοδοτεί το πέρασμα από το «είμαστε μαζί» στο «προχωράμε μαζί». Όχι από φόβο ή συνήθεια, αλλά από συνειδητή επιλογή.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

1. Καρκίνος

Για τον Καρκίνο, το 2026 είναι η χρονιά που η καρδιά νιώθει επιτέλους ασφαλής. Μετά από κύκλους αμφιβολιών και συναισθηματικών δοκιμασιών, έρχεται η στιγμή που μια σχέση αποκτά ρίζες. Η ανάγκη για σταθερότητα, οικογένεια και συναισθηματική εγγύτητα γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Δεν αποκλείεται να δούμε Καρκίνους να κάνουν το μεγάλο βήμα της συγκατοίκησης, να προχωρούν σε γάμο ή να συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο ενός παιδιού. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως αυτή η απόφαση δεν βασίζεται στο «πρέπει», αλλά στο «θέλω». Το 2026 τους μαθαίνει ότι η αληθινή αγάπη δεν πονά, σε ηρεμεί.

unsplash.com

2. Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπά την ιδέα της σχέσης, αλλά συχνά δυσκολεύεται να πάρει οριστικές αποφάσεις. Το 2026, όμως, δεν αφήνει περιθώρια για γκρίζες ζώνες. Οι σχέσεις είτε προχωρούν είτε τελειώνουν. Και όσες αντέξουν, προχωρούν δυναμικά. Για πολλούς Ζυγούς, αυτή η χρονιά φέρνει ξεκάθαρες συζητήσεις για το μέλλον, επίσημες δεσμεύσεις και κοινά σχέδια ζωής. Ο φόβος της απώλειας ισορροπίας δίνει τη θέση του στη χαρά του «μαζί». Όταν ο Ζυγός νιώσει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, τότε είναι έτοιμος να δεθεί πραγματικά.

unsplash.com

3. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως δεν κάνει βήματα χωρίς λόγο. Αν αποφασίσει να προχωρήσει, σημαίνει ότι έχει ζυγίσει τα πάντα. Το 2026 τον βρίσκει πιο ανοιχτό συναισθηματικά και έτοιμο να επενδύσει σε μια σχέση που έχει διάρκεια και προοπτική. Γάμοι, επίσημες δεσμεύσεις ή σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το κοινό μέλλον μπαίνουν στο προσκήνιο. Ο Αιγόκερως μαθαίνει ότι η επιτυχία δεν αφορά μόνο την καριέρα, αλλά και τη συναισθηματική πληρότητα. Και αυτή τη χρονιά, επιλέγει να τη διεκδικήσει.

unsplash.com

4. Ιχθύες

Ο Ιχθύς είναι το ζώδιο που ονειρεύεται την αγάπη όσο κανένα άλλο. Το 2026, όμως, καλείται να την κάνει πράξη. Οι ρομαντικές φαντασιώσεις δίνουν τη θέση τους σε σχέσεις με ουσία, ευθύνη και αληθινή σύνδεση. Για όσους Ιχθύες βρίσκονται ήδη σε σχέση, η χρονιά φέρνει ένα βαθύ «δέσιμο» που μπορεί να οδηγήσει σε συγκατοίκηση ή ακόμα και σε δημιουργία οικογένειας. Για άλλους, μια νέα γνωριμία εξελίσσεται γρήγορα και σοβαρά. Το μάθημα του 2026 είναι ξεκάθαρο: η αγάπη δεν χρειάζεται να πονά για να είναι αληθινή.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πλούτο και ευημερία φέρνει το 2026 για 5 ζώδια – Δες αν είσαι μέσα σε αυτά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

2026 ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

06.02.2026
Επόμενο
Η Claire Foy έζησε με παράσιτα για 5 χρόνια

Η Claire Foy έζησε με παράσιτα για 5 χρόνια

07.02.2026

Δες επίσης

Οι αλλαγές που πρέπει να κάνεις στην γκαρνταρόμπα σου μέσα στο 2026
Fashion

Οι αλλαγές που πρέπει να κάνεις στην γκαρνταρόμπα σου μέσα στο 2026

07.02.2026
Toner pads: Ποια είναι η beauty τάση που έχει αγαπήσει το TikTok
Beauty

Toner pads: Ποια είναι η beauty τάση που έχει αγαπήσει το TikTok

07.02.2026
Έτσι θα προετοιμάσεις από τώρα τον κήπο σου για την άνοιξη
Life

Έτσι θα προετοιμάσεις από τώρα τον κήπο σου για την άνοιξη

07.02.2026
Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός
Life

Ύπνος σε 2 λεπτά: Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο στρατός

06.02.2026
Αυτό είναι το είδος προπόνησης που βελτιώνει άμεσα τη μνήμη
Fitness

Αυτό είναι το είδος προπόνησης που βελτιώνει άμεσα τη μνήμη

06.02.2026
8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού
Life

8 ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγεις για να περάσεις καλά στο πρώτο ραντεβού

06.02.2026
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη
Life

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

06.02.2026
Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z
Life

Αναλογικό σπίτι: Πώς θα υιοθετήσεις το deco trend που αγαπά η Gen Z

06.02.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

Την Κυριακή στις έντυπες “Τυπολογίες”: Πόσο κοστίζουν ο Μπραντ Πιτ και ο Λάνθιμος

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

ΑΙΧΜΕΣ: Συνεργασίες, διαψεύσεις, πληρωμές και η πρώτη απόλυση στην “ΕΦ.ΣΥΝ”

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ