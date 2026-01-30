Mad Bubble
Mad Bubble
Living 30.01.2026

Το λάθος με το ψυγείο που ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη χωρίς να το καταλάβεις

ψυγείο
Σωστή θερμοκρασία, καλή τοποθέτηση και λίγη προσοχή στην καθημερινή χρήση αρκούν για να αποφύγεις άσκοπη κατανάλωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το ψυγείο είναι από τις ελάχιστες ηλεκτρικές συσκευές που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του χρόνου. Κι όμως, οι περισσότεροι αγνοούμε ένα απλό λάθος που μπορεί να αυξήσει αισθητά τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.

Το λάθος: λάθος θερμοκρασία και κακή τοποθέτηση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι ρυθμίζουμε το ψυγείο πιο κρύο απ’ όσο χρειάζεται, πιστεύοντας ότι έτσι διατηρούνται καλύτερα τα τρόφιμα. Στην πραγματικότητα, κάθε επιπλέον βαθμός ψύξης σημαίνει περισσότερη κατανάλωση ρεύματος.

unsplash.com

Η ιδανική θερμοκρασία είναι:

  • 4°C για το ψυγείο
  • -18°C για την κατάψυξη

Οτιδήποτε χαμηλότερο απλώς αναγκάζει τον συμπιεστή να δουλεύει ασταμάτητα.

unsplash.com

Το αθώο σημείο που κοστίζει χρήματα

Εξίσου σημαντικό είναι και το πού βρίσκεται το ψυγείο. Αν είναι τοποθετημένο δίπλα σε φούρνο, κουζίνα ή δέχεται απευθείας ήλιο, καταναλώνει έως και 15% περισσότερο ρεύμα, προσπαθώντας να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Άφησε λίγα εκατοστά κενό από τον τοίχο για σωστό εξαερισμό και κράτησέ το μακριά από πηγές θερμότητας.

unsplash.com

Ένα ακόμα λάθος που κάνουν πολλοί

Το συχνό άνοιγμα της πόρτας ή η αποθήκευση ζεστών φαγητών ανεβάζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα το ψυγείο να δουλεύει πιο έντονα για περισσότερη ώρα. Μικρές αλλαγές στη χρήση του ψυγείου μπορούν να φέρουν μεγάλη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος. Σωστή θερμοκρασία, καλή τοποθέτηση και λίγη προσοχή στην καθημερινή χρήση αρκούν για να αποφύγεις άσκοπη κατανάλωση και περιττά έξοδα.

unsplash.com

Γιατί τελικά, το πιο ακριβό ρεύμα είναι αυτό που σπαταλάς χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

εξοικονόμηση ρεύματος λάθη ψυγείο
