Το λάθος με το ψυγείο που ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη χωρίς να το καταλάβεις

Το ψυγείο είναι από τις ελάχιστες ηλεκτρικές συσκευές που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του χρόνου. Κι όμως, οι περισσότεροι αγνοούμε ένα απλό λάθος που μπορεί να αυξήσει αισθητά τον λογαριασμό ρεύματος χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.

Το λάθος: λάθος θερμοκρασία και κακή τοποθέτηση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι ρυθμίζουμε το ψυγείο πιο κρύο απ’ όσο χρειάζεται, πιστεύοντας ότι έτσι διατηρούνται καλύτερα τα τρόφιμα. Στην πραγματικότητα, κάθε επιπλέον βαθμός ψύξης σημαίνει περισσότερη κατανάλωση ρεύματος.

Η ιδανική θερμοκρασία είναι:

4°C για το ψυγείο

-18°C για την κατάψυξη

Οτιδήποτε χαμηλότερο απλώς αναγκάζει τον συμπιεστή να δουλεύει ασταμάτητα.

Το αθώο σημείο που κοστίζει χρήματα

Εξίσου σημαντικό είναι και το πού βρίσκεται το ψυγείο. Αν είναι τοποθετημένο δίπλα σε φούρνο, κουζίνα ή δέχεται απευθείας ήλιο, καταναλώνει έως και 15% περισσότερο ρεύμα, προσπαθώντας να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Άφησε λίγα εκατοστά κενό από τον τοίχο για σωστό εξαερισμό και κράτησέ το μακριά από πηγές θερμότητας.

Ένα ακόμα λάθος που κάνουν πολλοί

Το συχνό άνοιγμα της πόρτας ή η αποθήκευση ζεστών φαγητών ανεβάζει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα το ψυγείο να δουλεύει πιο έντονα για περισσότερη ώρα. Μικρές αλλαγές στη χρήση του ψυγείου μπορούν να φέρουν μεγάλη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος. Σωστή θερμοκρασία, καλή τοποθέτηση και λίγη προσοχή στην καθημερινή χρήση αρκούν για να αποφύγεις άσκοπη κατανάλωση και περιττά έξοδα.

Γιατί τελικά, το πιο ακριβό ρεύμα είναι αυτό που σπαταλάς χωρίς να το καταλαβαίνεις.

