Μουσικά Νέα 30.01.2026

ARIRANG: Ξεπούλησαν σε μερικές ώρες οι BTS σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη

Η περιοδεία ARIRANG σημείωσε καθολικό sold out τόσο στην προπώληση όσο και στη γενική διάθεση, λίγες μόλις ώρες μετά το άνοιγμα των πλατφορμών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS επιβεβαιώνουν εκ νέου την κυριαρχία τους στη διεθνή μουσική σκηνή, καθώς τα εισιτήρια για το βορειοαμερικανικό και ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο. Η περιοδεία με τίτλο «BTS World Tour ARIRANG» σημείωσε καθολικό sold out τόσο στην προπώληση όσο και στη γενική διάθεση, λίγες μόλις ώρες μετά το άνοιγμα των πλατφορμών. Η επιστροφή των BTS στη ζωντανή σκηνή έχει προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο. Προηγήθηκαν τα sold out των συναυλιών στη Νότια Κορέα, γεγονός που προανήγγειλε τη διεθνή απήχηση της περιοδείας. Το συγκρότημα αποδεικνύει ότι, παρά το διάλειμμα των τελευταίων ετών, η δημοτικότητά του παραμένει αμείωτη.

Η νέα παγκόσμια περιοδεία συνδέεται άμεσα με την επικείμενη κυκλοφορία του άλμπουμ «ARIRANG», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου. Με αφορμή το νέο αυτό δισκογραφικό κεφάλαιο, τα μέλη του συγκροτήματος RM, Jin, SUGA, j hope, Jimin, V και Jung Kook θα ξεκινήσουν εκτενή προωθητική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο. Η περιοδεία θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου στο Goyang Stadium στη Νότια Κορέα, όπου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 3 συναυλίες. Στη συνέχεια, οι BTS θα μεταβούν στο Τόκιο για 2 εμφανίσεις, πριν ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και ειδική συναυλία στο Busan, η οποία θα συνδεθεί με την επέτειο του συγκροτήματος και αναμένεται να έχει ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι BTS έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα της σύγχρονης εποχής, με αλλεπάλληλες επιτυχίες σε πωλήσεις, streaming και διεθνή βραβεία. Η άμεση εξάντληση των εισιτηρίων για την περιοδεία «ARIRANG» επιβεβαιώνει τη σταθερή και παγκόσμια βάση θαυμαστών τους, καθώς και την ικανότητά τους να μετατρέπουν κάθε επιστροφή σε μείζον πολιτιστικό γεγονός. Με το νέο άλμπουμ προ των πυλών και μια περιοδεία που ήδη γράφει ιστορία πριν καν ξεκινήσει, οι BTS εισέρχονται στο 2026 με δυναμισμό και φιλοδοξία, επαναπροσδιορίζοντας για ακόμη μία φορά τα όρια της παγκόσμιας ποπ σκηνής.

30.01.2026
