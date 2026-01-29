Mad Bubble
Valentino SS 26: Θεατρική ωδή στον μύθο του Garavani και τα όνειρα του Alessandro Michele

Η κολεξιόν, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Alessandro Michele, τιμά τον Valentino Garavani με μια κινηματογραφική συλλογή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Valentino άνοιξε τη σεζόν Haute Couture Άνοιξη 2026 με μια συγκινητική και κινηματογραφική αναφορά στον ιδρυτή του οίκου, Valentino Garavani, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις λίγες μέρες πριν την παρουσίαση. Τα λόγια του, «You always dream, dream, dream», ηχούσαν μέσα στον χώρο, θυμίζοντας τις πρώτες του εντυπώσεις από τον κόσμο της μόδας και την έλξη του για την ομορφιά των γυναικών στην οθόνη, ως παιδί.

Ο Alessandro Michele, στον δεύτερο couture κύκλο του για τον οίκο, επιχείρησε να μεταφέρει αυτήν την έμπνευση σε μια συλλογή που ζωντανεύει σαν κινηματογραφικό όνειρο. Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν την επίδειξη μέσα από έναν ανακατασκευασμένο Kaiserpanorama, μια σπάνια οπτική συσκευή του 19ου αιώνα, που τους επέτρεπε να εστιάσουν σε κάθε look μέσα από μικρά «παράθυρα». Η ιδέα ήταν να επιβραδύνει την αντίληψη και να δώσει σε κάθε δημιουργία μια μοναδική, σχεδόν ιερή στιγμή προβολής, σε έναν κόσμο όπου η υπερπληροφόρηση και η γρήγορη κατανάλωση οπτικών εικόνων είναι κανόνας.

Διάβασε επίσης: Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών

Η συλλογή, με τίτλο Specula Mundi, παρουσίασε χαρακτήρες και σιλουέτες που έφεραν την υπογραφή του Michele: από κομψά κόκκινα φορέματα που θύμιζαν τη Cher σε εκδοχή Bob Mackie για το 2026, μέχρι αγγελικές φιγούρες με κεντημένα στο χέρι φορέματα και εντυπωσιακά στέμματα. Elizabethan γιαπωνέζικα κολάρα, έντονα βελούδα, maxi φιόγκοι, architectural κοψίματα και couture ρετρό αναφορές στα 1940s και τη Χολιγουντιανή γοητεία συνέθεσαν μια θεατρική και ονειρική αφήγηση.

Μεταξύ των εμφανίσεων ξεχώρισε ένα βαθύ βιολετί φόρεμα με έντονους ώμους και statement κολιέ που θύμιζε τη δεκαετία του ’80 μέσω μιας Μεσαιωνικής αισθητικής, ενώ ένα ροζ οργκάτζα φόρεμα με χειροποίητα λαμπερά στοιχεία μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Ένα κομψό salmon silk two-piece, εμπνευσμένο από το σινεμά των ’40s, ολοκλήρωνε την ποικιλία της συλλογής. Κάθε look λειτουργούσε σαν σκηνή θεάτρου, σχεδιασμένο για να μαγνητίζει και να προκαλεί θαυμασμό, δεν ήταν ρούχα για γυναίκες που επιλέγουν να περάσουν απαρατήρητες.

Το show δεν περιορίστηκε μόνο στη μόδα. Oι κλασικοί ήχοι της μουσικής εναλλάσσονταν με techno, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Οι σιλουέτες μετατρέπονταν σε σχεδόν ιερά icons, με κεφαλόδεσμους που θύμιζαν halo και αναφορές σε Χολιγουντιανές θεές, αλλά και στην Katharine Hepburn και το Break of Hearts του 1935. Η συλλογή αποτέλεσε φόρο τιμής τόσο στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία όσο και στον ίδιο τον Garavani, προσκαλώντας τους θεατές σε έναν προβληματισμό γύρω από το τι καθιστά τη μόδα κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο.

Η συλλογή του οίκου Valentino για την Άνοιξη 2026 Haute Couture δεν ήταν μια συνηθισμένη επίδειξη. Ήταν μια στοχαστική, κινηματογραφική εμπειρία, μια θεατρική ωδή στον μύθο του Garavani και ένα παράθυρο στον κόσμο των ονείρων του Alessandro Michele, όπου η μόδα γίνεται πολιτισμικός διάλογος, σκληρός και φαντασμαγορικός ταυτόχρονα.

Διάβασε επίσης: Armani Privé SS26: Η τελευταία δημιουργία του σχεδιαστή στο catwalk και η αρχή μιας νέας εποχής

