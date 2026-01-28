Mad Bubble
Fashion 28.01.2026

Armani Privé SS26: Η τελευταία δημιουργία του σχεδιαστή στο catwalk και η αρχή μιας νέας εποχής

Στο ντεμπούτο της η Silvana Armani επαναπροσδιορίζει τη σειρά Armani Privé μέσα από αρμονικά χρώματα, ανάλαφρες σιλουέτες και μια υψηλή ραπτική που ανήκει στο παρόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η συλλογή Giorgio Armani Privé Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 δεν ήταν απλώς ένα ακόμα ραντεβού της haute couture στο Παρίσι. Ήταν μια στιγμή ιστορικής μετάβασης. Για πρώτη φορά, μετά τον θάνατο του Giorgio Armani, το τιμόνι του οίκου περνά στη Silvana Armani, τη μοναδική γυναίκα επικεφαλής brand στη φετινή Paris Haute Couture Week.

Η Silvana Armani υπογράφει μια συλλογή που σέβεται βαθιά το παρελθόν, αλλά κοιτά ξεκάθαρα προς το μέλλον. Δεν επιδιώκει τη ρήξη, επιλέγει τη συνέχεια με ευαισθησία, εισάγοντας μια πιο ρευστή, θηλυκή και εσωτερική ματιά στην αρχετυπική αυστηρότητα του οίκου.

Η χρωματική παλέτα είναι αποκαλυπτική. Το μαύρο παραμένει παρόν, αλλά δεν κυριαρχεί. Τη θέση του παίρνει το jade green, ένα χρώμα-σύμβολο αρμονίας και ισορροπίας, που συνδυάζεται συχνά με απαλό ροζ. Ένας συνδυασμός σχεδόν ποιητικός, που λειτουργεί σαν οπτική ανάσα μέσα στη δομή της υψηλής ραπτικής.

Το πρώτο, ξεκάθαρα προσωπικό της αποτύπωμα εμφανίζεται στις σιλουέτες. Τα παντελόνια, σε chiffon, organza και cady, πρωταγωνιστούν. Φαρδιά, ανάλαφρα, με κοινή γραμμή αλλά διαφορετικές λεπτομέρειες, αντικαθιστούν συχνά τη φούστα. Είναι μια συμβολική κίνηση: η νέα εποχή Armani ντύνεται με κοστούμια που δεν περιορίζουν. Κοστούμια που μπορούν να φορεθούν σε cocktail, σε γάμο, ακόμα και στην καθημερινότητα.

armani_prive
https://www.instagram.com/giorgioarmani/

Αυτό ακριβώς είναι και το κεντρικό μήνυμα της συλλογής: couture που κινείται, αναπνέει και ζει. Σακάκια με ανδρική αυστηρότητα αλλά αποδομημένη δομή, κεντημένοι κορσέδες που δεν βαραίνουν, column φορέματα με κοψίματα και ντραπέ, πλεκτά με κρόσσια και midi τουνίκ σχεδιασμένα για να «κάθονται» φυσικά στο σώμα. Η Silvana Armani οραματίζεται μια υψηλή ραπτική που δεν μένει κλεισμένη σε βιτρίνες, αλλά συνοδεύει τη γυναίκα πέρα από τις πιο επίσημες περιστάσεις.

Ο φόρος τιμής στον Giorgio Armani είναι διακριτικός αλλά ουσιαστικός. Η αγαπημένη του Ανατολή εμφανίζεται σε λεπτομέρειες όπως βεντάλιες και φανάρια, μεταφρασμένες σε εξαιρετικά πολύπλοκα κεντήματα. Για κάποια από αυτά χρειάστηκαν έως και 40 ώρες εργασίας, από ομάδα περισσότερων από 60 μοδιστρών. Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν, τα trompe l’oeil pocket squares στα σακάκια, ένα παιχνιδιάρικο αλλά απολύτως couture twist.

Το φινάλε επιφύλασσε μια συγκινητική επιστροφή. Το νυφικό του οίκου Armani Privé επανεμφανίζεται μετά από χρόνια, κλείνοντας το show. Το φορά η Agnese Zogla, όπως πάντα ανοίγει το show ντυμένη στα λευκά, έτσι και τώρα το κλείνει. Το φόρεμα, η τελευταία και μοναδική δημιουργία του ίδιου του Giorgio Armani για αυτή τη συλλογή, είναι ένα αριστουργηματικό, μακρυμάνικο νυφικό, ολόκληρο κεντημένο, με ψηλό λαιμό, βασιλικό πέπλο και ένα εντυπωσιακό maxi κολιέ σε σχήμα καρδιάς.

Η Giorgio Armani Privé Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Και μέσα από αυτή τη σιωπηλή κομψότητα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, όπου η υψηλή ραπτική γίνεται πιο ανθρώπινη, πιο φορέσιμη και πιο εναρμονισμένη με το παρόν.

Δες κι αυτό…

couture Fashion Giorgio Armani
