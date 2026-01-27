Schiaparelli SS26: Όταν η υψηλή ραπτική συναντά τη μυθολογία μέσα από σουρεαλιστικές δημιουργίες

Η συλλογή «The Agony and the Ecstasy» συνδέει μυθολογία, φτερά και χειροτεχνία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που υπερβαίνει τα όρια της μόδας

Ο οίκος Schiaparelli άνοιξε την εβδομάδα haute couture Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 στο Παρίσι με μια συλλογή που ξεπερνά τα όρια της μόδας και αγγίζει τη σφαίρα της τέχνης. Ο δημιουργικός διευθυντής Daniel Roseberry παρουσίασε μια μυθική, ουράνια και θεατρική συλλογή, εμπνευσμένη από την επίσκεψή του στην Καπέλα Σιστίνα της Ρώμης. Η επίδειξη, με τίτλο «The Agony and the Ecstasy», μετέτρεψε το συνήθως φωτεινό Petit Palais σε έναν σκοτεινό, σχεδόν μυστηριακό χώρο, όπου κάθε λεπτομέρεια ενίσχυε το όραμα του σχεδιαστή.

Οι καλεσμένοι έλαβαν προσκλήσεις-μινιατούρες σε μορφή χρυσού μενταγιόν σε σχήμα κεφαλής φιδιού με φτερωτό φτερό, μια πρώτη υπόσχεση για την υπερβολή που θα ακολουθούσε στην πασαρέλα.

Διάβασε επίσης: Η νέα εποχή της haute couture Dior μέσα από το βλέμμα του Jonathan Anderson

Μυθικά φτερά και σκορπινοί κορσέδες

Η συλλογή παρουσίασε πυκνά φτερωτά ντεκολτέ, κορσέδες με κέρατα, ώμους με ακάνθες και ράχες διακοσμημένες με ουρές σκορπιού. Μαύρα μάλλινα φορέματα με μπουστάκια από τούλι έκρυβαν trompe l’oeil κροκοδείλιες ουρές, κεντημένες στην πρόσοψη. Το απόγειο ήρθε με τα δύο looks που ονομάστηκαν «The Scorpion Sisters»: τεράστιες 3D ουρές σκορπιού, καλυμμένες με λουλούδια, εκτοξεύονταν από σακάκια και κορσέδες, κινούμενες ελαφρά καθώς τα μοντέλα περπατούσαν.

Όπως περιγράφει ο Roseberry, η επίσκεψη στην Καπέλα Σιστίνα αποτέλεσε μια «φωτισμένη στιγμή»: «Ο Michelangelo δεν μας είπε τι να νιώσουμε, αλλά μας έδωσε την άδεια να αισθανθούμε. Με ξύπνησε. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, σταμάτησα να σκέφτομαι πώς πρέπει να μοιάζει κάτι και άρχισα να σκέφτομαι πώς νιώθω όταν το δημιουργώ».

Σουρεαλισμός, χειροτεχνία και αναφορές στην ιστορία της μόδας

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης φτερωτά σακάκια χειροποίητα, ζωγραφισμένα στο χέρι και στολισμένα με ράμφη από ρητίνη, κρυστάλλινες κορώνες και φορέματα bustier από φτερά παγωνιού. Το τούλι σχεδιάστηκε να μιμείται πουλιά σε πτήση, ενώ τα τακούνια καλύφθηκαν με φτερά κόκορα και ροζ κρύσταλλα. Κάθε φτερό ήταν μεταξωτό, κάθε ράμφη χειροποίητη, και ακόμη και τα μάτια των φτερωτών δημιουργιών ήταν μαργαριτάρια, μια λεπτομέρεια που μαρτυρά την εμμονή του Roseberry με τη χειροτεχνία και το σουρεαλισμό.

Τα τελευταία φτερωτά σακάκια θύμιζαν τη «χρυσή εποχή» της γαλλικής μόδας, Alexander McQueen στο Givenchy, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, δείχνοντας τις επιρροές που σημάδεψαν τον δημιουργό. Όπως ο ίδιος έγραψε: «Η couture με συνδέει με τον έφηβο που ήμουν, αυτόν που επέλεξε να ακολουθήσει τη φαντασία της μόδας αντί για την ιατρική, τα χρηματοοικονομικά ή το δίκαιο».

Κεντρική φωτογραφία: https://schiaparelli.com/

Διάβασε επίσης: Γιατί το Monogram της Louis Vuitton παραμένει το απόλυτο fashion statement μετά από 130 χρόνια

Δες κι αυτό…