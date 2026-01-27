Mad Bubble
Release Athens 2026: Οι Megadeth και οι Sepultura σε μια ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία

Οι Megadeth και οι Sepultura, τα δύο κορυφαία συγκροτήματα της metal σκηνής συναντιούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο των τελευταίων παγκόσμιων περιοδειών τους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Release Athens 2026 ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια από τις πιο εμβληματικές συναυλιακές στιγμές του καθώς οι Megadeth και οι Sepultura θα μοιραστούν τη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Η συνάντηση αυτή φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αφού και τα δύο συγκροτήματα επέλεξαν την Αθήνα ως έναν από τους σταθμούς των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία για ένα τελευταίο μεγάλο ραντεβού με την ιστορία του σκληρού ήχου. Πρόκειται για μια ανεπανάληπτη σύμπραξη δύο μουσικών σχημάτων που καθόρισαν και επαναπροσδιόρισαν το heavy metal σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Οι Megadeth αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του thrash metal και μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στο ευρύτερο φάσμα της μουσικής. Το συγκρότημα που δημιούργησε ο Dave Mustaine μετά την αποχώρησή του από τους Metallica δεν ακολούθησε απλώς το ρεύμα της εποχής αλλά όρισε εκ νέου τα όρια του είδους συνδυάζοντας την ταχύτητα με την υψηλή τεχνική αρτιότητα. Με δίσκους που αποτέλεσαν ορόσημα για γενιές μουσικών οι Megadeth καθιέρωσαν έναν άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο με περίπλοκα riffs και μια αδιάκοπη αίσθηση έντασης που παρέμεινε αναλλοίωτη μέσα στις δεκαετίες. Η πορεία τους περιλαμβάνει εκατομμύρια πωλήσεις και ένα βραβείο Grammy επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στην παγκόσμια ελίτ.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου οι Megadeth κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους στούντιο δίσκο σηματοδοτώντας το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου. Παράλληλα ξεκινούν μια πολυετή παγκόσμια περιοδεία επιλέγοντας να αποχωρήσουν στο απόγειο της δημιουργικής τους δύναμης. Στο πλαίσιο αυτής της περιοδείας επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού για να γιορτάσουν το έργο τους με τους θαυμαστές τους. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Dave Mustaine «Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε την κιθαριστική μουσική και μαζί αλλάξαμε τον κόσμο».

Ακατέργαστη ενέργεια

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά οι Sepultura ξεκινώντας από το Belo Horizonte της Βραζιλίας κατάφεραν να γίνουν η μουσική φωνή μιας ολόκληρης χώρας και να κατακτήσουν τις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη. Για 40 χρόνια το όνομά τους ταυτίστηκε με την ακατέργαστη ενέργεια και τους tribal ρυθμούς δίνοντας νέα διάσταση στο thrash και το groove metal. Με δίσκους όπως το θρυλικό «Roots» το οποίο έχει ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα Spotify καθώς και τα «Arise» και «Chaos A.D.» οι Sepultura έγραψαν τη δική τους ιστορία με 15 στούντιο άλμπουμ και πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Ο τελευταίος δίσκος τους με τίτλο «Quadra» που κυκλοφόρησε το 2020 απέδειξε ότι η φλόγα του συγκροτήματος παραμένει ζωντανή. Τώρα η μπάντα προχωρά στην τελική της πράξη με μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία διάρκειας 18 μηνών σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων οι Sepultura θα ηχογραφήσουν 40 ζωντανές εκτελέσεις κομματιών σε 40 διαφορετικές πόλεις δημιουργώντας μια συλλογή ως δώρο προς τους πιστούς τους θαυμαστές. Η εμφάνισή τους στο Release Athens 2026 αποτελεί έναν τελευταίο ηχηρό αποχαιρετισμό από μια μπάντα που μετέφερε το πνεύμα της Βραζιλίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε ήδη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

