MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
City Guide 03.12.2025

Οι The Offspring και οι Bad Religion στο Release Athens 2026

Δύο μπάντες πυλώνες του αμερικανικού punk rock οι The Offspring και οι  Bad Religion θα εμφανιστούν την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους The Offspring και τους Bad Religion, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Δύο μπάντες–πυλώνες του αμερικανικού punk rock, με τεράστια ιστορία και επιρροή, συναντιούνται για μια ηλεκτρισμένη βραδιά ασταμάτητης έντασης, που προμηνύεται ήδη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του καλοκαιριού. Οι The Offspring είναι ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του σύγχρονου punk rock και από εκείνα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ήχο και την αισθητική των 90s. Προερχόμενοι από την Καλιφόρνια, κατάφεραν να μετατρέψουν την ωμή ενέργεια του punk σε παγκόσμιο φαινόμενο, με τραγούδια που συνδύαζαν εκρηκτικότητα, χιούμορ, ειρωνεία και κοινωνικό σχόλιο.

Διάβασε επίσης: Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2026

Με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες επιτυχίες στα charts παγκοσμίως και διαχρονικά anthems που εξακολουθούν να ξεσηκώνουν μουσικές αρένες και φεστιβάλ, οι The Offspring απέδειξαν ότι το punk μπορεί να είναι ταυτόχρονα ακατέργαστο και μαζικό, αυθεντικό και απολύτως διαχρονικό. Η χαρακτηριστική φωνή του Dexter Holland, τα κοφτερά riffs του Noodles και οι καυστικοί στίχοι δημιούργησαν έναν άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο που μίλησε σε περισσότερες από μία γενιές. Το 2024, οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί μας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ανυπέρβλητου «Smash», σε μία βραδιά που έχει ήδη βρει τη θέση της στη δεκαετή πορεία του Release Athens Festival. Τώρα, επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού με νέο δίσκο, το εξαιρετικό «Supercharged», και την ίδια αστείρευτη διάθεση να μας υπενθυμίσουν γιατί το punk παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και εθιστικό.

Οι Bad Religion δεν είναι απλώς μια μεγάλη punk μπάντα αλλά ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια ολόκληρης της σκηνής. Αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε ολόκληρη η φιλοσοφία του σύγχρονου αμερικανικού punk και επηρέασαν αμέτρητες μπάντες – ανάμεσά τους, φυσικά, και οι The Offspring. Από τα πρώτα τους βήματα συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου της Καλιφόρνιας, συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια του hardcore με μελωδικά riffs και πολιτικοποιημένους, αιχμηρούς στίχους. Με περισσότερα από 17 άλμπουμ και αδιάκοπη παρουσία πάνω στη σκηνή, παραμένουν μία από τις πιο ισχυρές και αξιόπιστες live μπάντες στον κόσμο, καταφέρνοντας έτσι όχι μόνο να διατηρήσουν το πιστό παλιό κοινό τους, αλλά να συνεχίσουν να εμπνέουν νέες γενιές μουσικών και ακροατών.

Η συνύπαρξη των Bad Religion με τους The Offspring στην ίδια σκηνή, την ίδια βραδιά, δεν είναι απλώς μια μεγάλη συναυλιακή σύμπραξη, αλλά μια συνάντηση δύο συγκροτημάτων που διαμόρφωσαν, από διαφορετικές πλευρές, το σύγχρονο αμερικανικό punk.  Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Διάβασε επίσης: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bad Religion Offspring Release Athens Release Athens 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sold out και τον Δεκέμβριο η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια με τον Βασίλη Μπισμπίκη 

Sold out και τον Δεκέμβριο η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια με τον Βασίλη Μπισμπίκη 

03.12.2025
Επόμενο
Αν φας αυτά τα 7 φρούτα πριν τον ύπνο θα κοιμηθείς σαν πουλάκι

Αν φας αυτά τα 7 φρούτα πριν τον ύπνο θα κοιμηθείς σαν πουλάκι

03.12.2025

Δες επίσης

Sold out και τον Δεκέμβριο η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια με τον Βασίλη Μπισμπίκη 
City Guide

Sold out και τον Δεκέμβριο η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια με τον Βασίλη Μπισμπίκη 

03.12.2025
Η θρυλική Λόλα ανεβαίνει στο σανίδι του Παλλάς για 20 παραστάσεις
City Guide

Η θρυλική Λόλα ανεβαίνει στο σανίδι του Παλλάς για 20 παραστάσεις

03.12.2025
“1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
City Guide

“1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

02.12.2025
“Τα Μεγάλα Σουξέ” της Χριστίνας Βούλγαρη στο Red Jasper Cabaret Theatre
City Guide

“Τα Μεγάλα Σουξέ” της Χριστίνας Βούλγαρη στο Red Jasper Cabaret Theatre

02.12.2025
CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”
Cinema

CineDoc – ντοκιμαντέρ: “Μαριλού: Συνάντηση με μια αξιοσημείωτη γυναίκα”

02.12.2025
Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
Celeb News

Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

30.11.2025
Ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και το Lidl House στην Αθήνα το 2026
City Guide

Ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και το Lidl House στην Αθήνα το 2026

28.11.2025
Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή
City Guide

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος – Πλήθος κόσμου παρά τη βροχή

28.11.2025
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
City Guide

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον Άρεως ανοίγει ξανά τις πύλες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

27.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες