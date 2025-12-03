MadWalk 2025 by Three Cents
Beauty 03.12.2025

Αν φας αυτά τα 7 φρούτα πριν τον ύπνο θα κοιμηθείς σαν πουλάκι

Αυτά τα θρεπτικά φρούτα γίνονται ο ιδανικός σου σύμμαχος για μια ξεκούραστη νύχτα και ένα αναζωογονητικό πρωινό
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς τα βράδια, δεν φταίει μόνο το στρες ή η υπερβολική εκθεση στις οθόνες  πριν τον ύπνο. Η διατροφή σου παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου σου. Αν και πολλοί αποφεύγουν να τσιμπολογούν πριν πέσουν για ύπνο, ένα μικρό κομμάτι φρούτου μπορεί να κάνει τη διαφορά, αφού πολλά είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά που χαλαρώνουν το σώμα και προάγουν τον καλό ύπνο.

Τα σωστά φρούτα την κατάλληλη στιγμή μπορούν να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς πιο γρήγορα, να έχεις πιο ήρεμο ύπνο και να ξυπνήσεις με περισσότερη ενέργεια. Δεν πρόκειται για μαγικό κόλπο, αλλά για έξυπνη προσθήκη στο καθημερινό σου διατροφικό πρόγραμμα, που αξιοποιεί φυσικά συστατικά όπως η μελατονίνη, η σεροτονίνη και η τρυπτοφάνη.

Διάβασε επίσης: Αν θες λαμπερό glow up, το matcha δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου

Ακτινίδιο

Το φρέσκο ακτινίδιο είναι γεμάτο με σεροτονίνη και μελατονίνη, που βοηθούν τον οργανισμό να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ύπνο. Μελέτες δείχνουν ότι δύο μεσαία ακτινίδια περίπου μία ώρα πριν μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, ενώ παράλληλα παρέχουν βιταμίνη C και φυλλικό οξύ.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε μαγνήσιο, που συμβάλλει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και προάγει την παραγωγή μελατονίνης. Ένα ολόκληρο αβοκάντο πριν τον ύπνο όχι μόνο βοηθά στην ξεκούραση, αλλά προσφέρει και φυτικές ίνες που βελτιώνουν την πέψη.

Μπανάνα

Οι μπανάνες περιέχουν μελατονίνη και τρυπτοφάνη, που υποστηρίζουν τη χαλάρωση και τον ύπνο. Οι αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες μειώνουν το στρες και την φλεγμονή, ενισχύοντας τη διαδικασία του ύπνου, ενώ η γλυκιά γεύση τους τις καθιστά το ιδανικό βραδινό σνακ.

Κεράσια

Τα κεράσια είναι εξαιρετικά για τη βελτίωση του ύπνου χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε μελατονίνη. Επιπλέον, η τρυπτοφάνη και οι ανθοκυανίνες που περιέχουν χαλαρώνουν τους μύες και μειώνουν την πίεση, προσφέροντας μια αίσθηση ηρεμίας πριν τον ύπνο.

Ανανάς

Ο ανανάς είναι πλούσιος σε μελατονίνη, σεροτονίνη και τρυπτοφάνη, ενώ οι αντιοξειδωτικές του ιδιότητες μειώνουν το οξειδωτικό στρες. Η κατανάλωση φρέσκου ανανά πριν τον ύπνο μπορεί να υποστηρίξει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης και να προσφέρει μια γλυκιά, φρέσκια γεύση πριν πέσεις στο κρεβάτι.

Φράουλες

Οι φράουλες, με την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, βοηθούν στην καταπολέμηση του στρες και στη βελτίωση της πέψης, προάγοντας έναν πιο ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Πορτοκάλια

Τα πορτοκάλια δεν είναι μόνο πρωινό φρούτο. Η βιταμίνη C και η βιταμίνη Β6 που περιέχουν μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης και υποστηρίζουν τη σύνθεση σεροτονίνης και μελατονίνης, κάνοντάς τα ιδανικό βραδινό σνακ για καλύτερη ξεκούραση.

Διάβασε επίσης: 9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

