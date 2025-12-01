MadWalk 2025 by Three Cents
Διατροφή 01.12.2025

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

Από το συκώτι και τον σολομό μέχρι τα αυγά, τα λαχανικά και τους ηλιόσπορους, τα 9 τρόφιμα που προσφέρουν όλα τα οφέλη των βιταμινών Β
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι βιταμίνες Β είναι απαραίτητες για την υγεία του οργανισμού μας, καθώς συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, στην παραγωγή ενέργειας και στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Κάθε μία από τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β έχει τις δικές της μοναδικές ιδιότητες. Η Β7 (βιοτίνη) ενισχύει τα μαλλιά και τα νύχια, η νιασιναμίδη (παράγωγο της Β3) μειώνει φλεγμονές και δυσχρωμίες στο δέρμα, η Β9 (φολικό οξύ) είναι ζωτική κατά την εγκυμοσύνη, η Β5 (παντοθενικό οξύ) συμμετέχει στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και η Β12 βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας και στη διατήρηση υγιούς νευρικού συστήματος.

Το σώμα μας δεν παράγει τις περισσότερες βιταμίνες Β και δεν μπορεί να τις αποθηκεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό η καθημερινή πρόσληψη μέσω τροφίμων είναι απαραίτητη. Παρακάτω θα βρεις 9 τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες Β, που μπορείς να εντάξεις στη διατροφή σου για να εξασφαλίσεις όλα τα οφέλη τους.

Συκώτι

Το συκώτι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, σίδηρο, ψευδάργυρο, βιταμίνες A και D και φυσικά περιέχει όλες τις βιταμίνες Β. Αν σου αρέσει, μπορείς να το απολαύσεις μία φορά την εβδομάδα μαγειρεμένο με κρεμμύδια και λευκό κρασί.

Σολομός

Πλούσιος σε ω-3 και βιταμίνη D, ο σολομός υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και τη σφριγηλότητα του δέρματος. Παράλληλα, παρέχει βιταμίνες Β12, B1, B2, B3, B6 και παντοθενικό οξύ, καθιστώντας τον ένα πραγματικό superfood.

Φυλλώδη λαχανικά

Σαλάτες που συνδυάζουν διάφορα φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι, ρόκα, σπανάκι και kale, είναι πλούσιες σε φολικό οξύ (B9). Προτίμησέ τα ωμά, για να μην χαθεί η βιταμίνη κατά το μαγείρεμα.

Αυγά

Τα αυγά αποτελούν σημαντική πηγή βιοτίνης (B7), βιταμίνης B12, B5, ριβοφλαβίνης και φολικού οξέος. Ένα αυγό καλύπτει περίπου το 35% της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης βιοτίνης, ιδανικό για ισχυρά μαλλιά και υγιές δέρμα.

Όσπρια

Ρεβίθια, φασόλια, φακές, μούγκες ή azuki φασόλια προσφέρουν φολικό οξύ, βιταμίνες B12, B2, B3, B5 και B6. Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, να συνδυαστούν με δημητριακά ή να γίνουν ψημένα σνακ για ενδιάμεση ενέργεια.

Οστρακοειδή

Μύδια, καλαμάρια, αχιβάδες και στρείδια παρέχουν υψηλές δόσεις βιταμίνης B12, ριβοφλαβίνης, θειαμίνης, νιασίνης και φολικού οξέος. Είναι χαμηλά σε θερμίδες, πλούσια σε πρωτεΐνες και ιδανικά για ποικιλία στη διατροφή.

Γιαούρτι

Ένα φλιτζάνι γιαούρτι καλύπτει έως και το 50% της ημερήσιας ανάγκης σε βιταμίνη B12 και ριβοφλαβίνη. Ιδανικό για πρωινό ή σνακ, ενώ μπορεί να προστεθεί και σε smoothies για επιπλέον διατροφική αξία.

Ηλιόσποροι

Μικροί και τραγανοί, οι ηλιόσποροι είναι πλούσιοι σε σελήνιο, χαλκό, βιταμίνη Ε, φολικό οξύ (B9) και παντοθενικό οξύ (B5). Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, σούπες, ριζότο ή δημητριακά, προσφέροντας ενέργεια και στήριξη σε δέρμα, μαλλιά και νύχια.

Δες κι αυτό…

Βιταμίνη Β διατροφή ΥΓΕΙΑ
