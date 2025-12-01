Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»

O Apostolos Mitropoulos αποκάλυψε στο backstage του MadWalk 2025 ότι είχε την τύχη να βάλει τη δική του σφραγίδα στο στιλ της Miley Cyrus

Το MadWalk 2025 by Three Cents γιόρτασε τα 15 του χρόνια μέσα από μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη highlights, εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Tο μεγαλύτερο fashion-music project επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να γιορτάσει τη μουσική σύμπραξη ανάμεσα στη μόδα και τη μουσική, δημιουργώντας μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Στο Backstage of Tomorrow του ΔΕΗ Fiber βρέθηκε και ο Apostolos Mitroroulos, o οποίος για το δικό του catwalk συνεργάστηκε με τους Yama και Billie Kark, παρουσιάζοντας υπό τους ήχους του «Mikrotronik plasma» μια άκρως φουτουριστική συλλογή γεμάτη pop χρώματα και γραμμές που θυμίζουν τις γρήγορες ταχύτητες του ΔΕΗ Fiber.

Μεταξύ άλλων, μοιράστηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να ντύσει: «Όσους ήθελα να ντύσω, τους έχω ντύσει, ακόμα και από το εξωτερικό. Εγώ είχα καημό να ντύσω τη Miley Cyrus και το έκανα. Την έντυσα πριν γίνει τόσο μεγάλο όνομα».

