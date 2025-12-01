MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα

Ο Dr. Daniel Amen διαπίστωσε ότι το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου της η Kim Kardashian είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι μια νέα ιατρική εξέταση έδειξε πως παρουσιάζει «χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα», όπως φάνηκε σε σάρωση που πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Daniel Amen και προβλήθηκε σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians». Ο Dr. Daniel Amen διαπίστωσε ότι η Kim Kardashian δεν έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Alzheimer. Ωστόσο, εντόπισε σημεία στο μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου που υποδηλώνουν «χαμηλή δραστηριότητα». Όπως εξήγησε, «το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σας είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε. Έτσι όπως λειτουργούν τώρα οι μετωπιαίοι λοβοί σας, θα δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε το άγχος και αυτό δεν είναι καλό για εσάς, ειδικά καθώς μελετάτε και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

Η Kim Kardashian αρχικά αντέδρασε με δυσπιστία, λέγοντας ότι «αυτό δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι». Ο Dr. Daniel Amen απέδωσε τα αποτελέσματα στο «χρόνιο στρες» που βιώνει η Kim Kardashian, το οποίο σχετίζεται με την εντατική μελέτη για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνια αλλά και με την περίοδο έντονων προσωπικών αναταράξεων που ακολούθησε το διαζύγιό της το 2022 από τον Kanye West.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε προηγούμενο επεισόδιο της σειράς, η Kim Kardashian είχε αποκαλύψει ότι εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Όπως είχε αναφέρει, «οι γιατροί μού είπαν ότι το ανεύρυσμα βρίσκεται εκεί εδώ και χρόνια». Μετά τη διάγνωση επικοινώνησε με τον νευροχειρουργό Keith Black, ο οποίος τη συμβούλευσε να προχωρήσει σε πλήρη σειρά απεικονίσεων και της επισήμανε ότι ο βασικός παράγοντας κινδύνου για ρήξη είναι το στρες. Η Kim Kardashian δήλωσε ότι θα ακολουθήσει πρόγραμμα για τη διαχείριση του άγχους, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να βρω λύση, γιατί έχω πολλά να κάνω».

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kim Kardashian ανεύρυσμα εγκέφαλος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

01.12.2025
Επόμενο
Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

01.12.2025

Δες επίσης

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο
Celeb News

Μαμά για δεύτερη φορά η Vanessa Hudgens – Το τρυφερό στιγμιότυπο μέσα από το μαιευτήριο

01.12.2025
Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs διοργάνωσε γεύμα για 1.000 κρατουμένους την Ημέρα των Ευχαριστιών

01.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»
Celeb News

Κατερίνα Λιόλιου στο After Dark: «Είμαι πολύ καλή στις δουλειές του σπιτιού»

01.12.2025
Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού
Celeb News

Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

01.12.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»
Celeb News

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»

01.12.2025
Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

01.12.2025
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

01.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

01.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

01.12.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης