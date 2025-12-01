Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα

Ο Dr. Daniel Amen διαπίστωσε ότι το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου της η Kim Kardashian είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε

Η Kim Kardashian αποκάλυψε ότι μια νέα ιατρική εξέταση έδειξε πως παρουσιάζει «χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα», όπως φάνηκε σε σάρωση που πραγματοποιήθηκε από τον Dr. Daniel Amen και προβλήθηκε σε επεισόδιο της σειράς «The Kardashians». Ο Dr. Daniel Amen διαπίστωσε ότι η Kim Kardashian δεν έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Alzheimer. Ωστόσο, εντόπισε σημεία στο μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου που υποδηλώνουν «χαμηλή δραστηριότητα». Όπως εξήγησε, «το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σας είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε. Έτσι όπως λειτουργούν τώρα οι μετωπιαίοι λοβοί σας, θα δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε το άγχος και αυτό δεν είναι καλό για εσάς, ειδικά καθώς μελετάτε και προετοιμάζεστε για τις εξετάσεις».

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

Η Kim Kardashian αρχικά αντέδρασε με δυσπιστία, λέγοντας ότι «αυτό δεν γίνεται. Δεν το δέχομαι». Ο Dr. Daniel Amen απέδωσε τα αποτελέσματα στο «χρόνιο στρες» που βιώνει η Kim Kardashian, το οποίο σχετίζεται με την εντατική μελέτη για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνια αλλά και με την περίοδο έντονων προσωπικών αναταράξεων που ακολούθησε το διαζύγιό της το 2022 από τον Kanye West.

Σε προηγούμενο επεισόδιο της σειράς, η Kim Kardashian είχε αποκαλύψει ότι εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Όπως είχε αναφέρει, «οι γιατροί μού είπαν ότι το ανεύρυσμα βρίσκεται εκεί εδώ και χρόνια». Μετά τη διάγνωση επικοινώνησε με τον νευροχειρουργό Keith Black, ο οποίος τη συμβούλευσε να προχωρήσει σε πλήρη σειρά απεικονίσεων και της επισήμανε ότι ο βασικός παράγοντας κινδύνου για ρήξη είναι το στρες. Η Kim Kardashian δήλωσε ότι θα ακολουθήσει πρόγραμμα για τη διαχείριση του άγχους, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να βρω λύση, γιατί έχω πολλά να κάνω».

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

Δες κι αυτό…