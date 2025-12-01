MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Κατερίνα Λιόλιου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο ενός παιδιού

Κατερίνα Λιόλιου
Όλα όσα είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια στην πρεμιέρα του «After Dark»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου 29/11 στο Open το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά και με πρώτη καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία μίλησε για όλους και για όλα.

Μέσα σε όλα η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία μέσω Instagram – «Είμαι τόσο χαρούμενη»

«Αυτό το κομμάτι της ζωής μου δεν το αναλύω πολύ αλλά δεν το κρύβω κιόλας. Είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια! Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια. Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το project, οπότε αισθάνομαι αρκετά τυχερή», εξομολογήθηκε αρχικά.

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Σχετικά με το κομμάτι της μητρότητας η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε: «Δεν είναι κάτι που έχω αποκλείσει και είναι κάτι που ξέρω ότι όταν το αισθανθώ μέσα μου θα το κάνω. Προς το παρόν δεν έχω νιώσει την απίστευτη ανάγκη να το κάνω αυτό».


Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

After Dark Open TV ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ Σύντροφος ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
