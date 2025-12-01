MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

Η διαδικασία του στολισμού έγινε οικογενειακή υπόθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθώς οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν, όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε εορταστικό κλίμα στολίζοντας τα σπίτια τους με λαμπιόνια, γιρλάντες και κάθε είδους διακοσμητικά και ανάμεσά τους φυσικά και η Αθηνά Οικονομάκου.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός βρήκε λίγο χρόνο μέσα στο φορτωμένο πρόγραμμά της για να στολίσει το παραδοσιακό της δέντρο.

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με τη κόρη της, Σιέννα (φωτογραφίες)

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το τελικό αποτέλεσμα και, όπως ήταν αναμενόμενο, εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους με την εορταστική της δημιουργία.

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με τη κόρη της, Σιέννα (φωτογραφίες)

Μάλιστα, στη διαδικασία την βοήθησε η μικρή της κόρη, Σιέννα. Ωστόσο, η κορυφή του δέντρου παραμένει άδεια, καθώς – όπως αποκάλυψε η Αθηνά – περιμένουν τον Μπρούνο Τσερέλα να ολοκληρώσει τον στολισμό, μιας και το σημείο είναι ιδιαίτερα ψηλά. Βέβαια, μερικές ώρες αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε ένα βίντεο κατά την διάρκεια του στολισμού, όπου βλέπουμε και τον αγαπημένο της, με τον οποίο θα περάσουν και τα φετινά Χριστούγεννα μαζί.

