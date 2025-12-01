Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

Καθώς οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν, όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε εορταστικό κλίμα στολίζοντας τα σπίτια τους με λαμπιόνια, γιρλάντες και κάθε είδους διακοσμητικά και ανάμεσά τους φυσικά και η Αθηνά Οικονομάκου.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός βρήκε λίγο χρόνο μέσα στο φορτωμένο πρόγραμμά της για να στολίσει το παραδοσιακό της δέντρο.

Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το τελικό αποτέλεσμα και, όπως ήταν αναμενόμενο, εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους με την εορταστική της δημιουργία.

Μάλιστα, στη διαδικασία την βοήθησε η μικρή της κόρη, Σιέννα. Ωστόσο, η κορυφή του δέντρου παραμένει άδεια, καθώς – όπως αποκάλυψε η Αθηνά – περιμένουν τον Μπρούνο Τσερέλα να ολοκληρώσει τον στολισμό, μιας και το σημείο είναι ιδιαίτερα ψηλά. Βέβαια, μερικές ώρες αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε ένα βίντεο κατά την διάρκεια του στολισμού, όπου βλέπουμε και τον αγαπημένο της, με τον οποίο θα περάσουν και τα φετινά Χριστούγεννα μαζί.

