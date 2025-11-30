MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 30.11.2025

Ο ράπερ κάνει ντεμπούτο στο Billboard γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ο Timothée Chalamet

Πώς μια θεωρία στο TikTok απογείωσε τις ακροάσεις του Βρετανού ράπερ και τον έφερε για πρώτη φορά στα αμερικανικά charts
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο ανερχόμενος ράπερ από το Λίβερπουλ EsDeeKid βλέπει τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το πρώτο του album μπαίνει για πρώτη φορά στο Billboard 200. Η αναπάντεχη επιτυχία του εξελίχθηκε μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, τροφοδοτούμενη από μια αβάσιμη αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή θεωρία που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με την οποία ο καλλιτέχνης πίσω από τη μπαλακλάβα είναι στην πραγματικότητα ο Timothée Chalamet. Η θεωρία ξεκίνησε από ένα βίντεο στο TikTok στις 11 Νοεμβρίου, όπου μια χρήστρια υποστήριξε πως η μυστικότητα του EsDeeKid, σε συνδυασμό με τη φωνή και τη σωματική του διάπλαση, παραπέμπουν στον Timothée Chalamet. Αν και δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την ταύτιση των δύο, το βίντεο έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και οδηγώντας χιλιάδες χρήστες να αναζητήσουν για πρώτη φορά τη μουσική του ράπερ.

www.instagram.com/esdeekid

Διάβασε επίσης: Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, την εβδομάδα 7 έως 13 Νοεμβρίου ο EsDeeKid συγκέντρωσε πάνω από 5.8 εκατομμύρια on demand streams. Την επόμενη εβδομάδα, από 14 έως 20 Νοεμβρίου, ο αριθμός αυτός ανέβηκε κατά 54% και ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια streams. Συνολικά, μέσα σε τρεις εβδομάδες, ο κατάλογος του καλλιτέχνη σημείωσε άνοδο άνω του 145%, γεγονός που οδήγησε το άλμπουμ του «Rebel» να εισέλθει για πρώτη φορά στο Billboard 200, καταλαμβάνοντας τη θέση 131.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχωρίζουν είναι τα «4 Raws» και «Phantom», τα οποία την εβδομάδα 14 έως 20 Νοεμβρίου συγκέντρωσαν 3 εκατομμύρια και 2.98 εκατομμύρια streams αντίστοιχα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Ανάλογη πορεία έχει και το «Century», το οποίο κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου και σημείωσε αύξηση 156% μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ούτε ο EsDeeKid ούτε ο Timothée Chalamet έχουν σχολιάσει τη θεωρία, επιτρέποντας στο μυστήριο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητα γύρω από το όνομα του ράπερ. Για την ώρα, η σιωπή τους λειτουργεί υπέρ του, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού αυξάνεται καθημερινά. Ο EsDeeKid, ο οποίος είχε ξεχωρίσει ήδη από το 2024 χάρη στη συνεργασία του με τον Rico Ace στο «Bally», φαίνεται πως εκμεταλλεύεται την αναπάντεχη δημοσιότητα για να εδραιωθεί στη διεθνή μουσική σκηνή. Εάν η ταυτότητά του παραμένει μυστήριο, η επιτυχία του είναι πλέον απολύτως πραγματική, με ισχυρή παρουσία σε ένα από τα σημαντικότερα charts του πλανήτη.

Η πορεία του στα charts τις επόμενες εβδομάδες θα δείξει αν η έκρηξη δημοφιλίας θα διατηρηθεί ή αν θα αποδειχθεί ένα στιγμιαίο φαινόμενο της εποχής των social media. Για την ώρα πάντως, ο EsDeeKid έχει καταφέρει αυτό που πολλοί Βρετανοί rappers δυσκολεύονται να πετύχουν. Έχει τραβήξει την προσοχή της αμερικανικής αγοράς και έχει γράψει το όνομά του στο Billboard 200, ακόμη κι αν κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν πως πίσω από αυτό κρύβεται ο Timothée Chalamet.

Διάβασε επίσης:  Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Billboard EsDeeKid TikTok Timothée Chalamet
