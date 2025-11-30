MadWalk 2025 by Three Cents
Streaming News 30.11.2025

Από το τότε στο τώρα: Η μεταμόρφωση του cast του Stranger Things μέσα σε μια δεκαετία

Stranger Things
Η τελευταία σεζόν και η αναδρομή στη ζωή των παιδιών που έγιναν stars
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν το Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix το καλοκαίρι του 2016, συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου 2016, δεν ήταν απλώς ακόμη μια σειρά. Ήταν μια νοσταλγική επιστροφή στη δεκαετία του ’80, με sci-fi, τρόμο και το πνεύμα της εφηβικής φιλίας, που κέρδισε άμεσα το κοινό.

Οι πρωταγωνιστές τότε ήταν έφηβοι ή παιδιά, με μάτια γεμάτα περιέργεια και ελπίδα. Και εννιά χρόνια μετά, με την 5η και τελευταία σεζόν μόλις να κυκλοφόρησε, το ίδιο καστ επιστρέφει αλλά τα πρόσωπα έχουν αλλάξει, μιας και πλέον όλοι είναι αρκετά μεγαλύτεροι. 

Stranger Things

Πώς ξεκίνησε και πόσο άλλαξαν όλα

Η πρώτη σεζόν προβλήθηκε το 2016. Τα παιδιά που υποδύονταν τους Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Will κ.λπ., τότε ήταν στην εφηβεία. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν χρόνια, τα παιδιά μεγάλωσαν, οι χαρακτήρες έζησαν μεγάλες περιπέτειες, οι ζωές άλλαξαν. Στην 5η σεζόν, η διαφορά είναι εμφανής όχι μόνο στον χρόνο που πέρασε, αλλά στην εμπειρία, στη φωνή, στην εικόνα. Η παραγωγή το γνωρίζει και παραδέχεται ότι το cast έχει μεγαλώσει σημαντικά, αλλά υποστηρίζει ότι «η αλλαγή δεν είναι τόσο δραστική όσο νομίζουν κάποιοι».

Από το τότε στο τώρα: Η σκυτάλη της ζωής και της καριέρας

Η επιστροφή του cast μετά από σχεδόν δέκα χρόνια δεν είναι μόνο τηλεοπτική, έχει και ροή ζωής, καριέρας και ανατροπών.

Η πρωταγωνίστρια, Millie Bobby Brown (Eleven), που ξεκίνησε όταν ήταν παιδί, πλέον είναι ενήλικη και η καριέρα της δεν περιορίζεται στο Stranger Things. Αλλοι όπως ο Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), όλοι έχουν ωριμάσει, έχουν αλλάξει, έχουν νέες εμπειρίες και επιλογές. Πολλοί χαρακτήρες που όταν ξεκίνησαν ήταν παιδιά, πλέον είναι νέοι ενήλικες ή και παραπάνω και η ηλικιακή διαφορά ανάμεσα σε cast και χαρακτήρες έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητή.

Αυτά τα σχεδόν 10 χρόνια δεν πέρασαν απαρατήρητα και για τους ίδιους τους χαρακτήρες: Πολλές από τις τότε παιδικές φιλίες και περιπέτειες είχαν άνθιση, αλλά και μεταμόρφωση.

Η 5η σεζόν και το τέλος μιας εποχής

Η πέμπτη σεζόν, που θεωρείται και η τελευταία της σειράς, ήρθε μέσα στο 2025 και φέρνει το φινάλε, κλείνει ιστορίες, αλλά επαναφέρει αναμνήσεις. Οι δημιουργοί του show, οι Matt Duffer και Ross Duffer, έχουν αναφερθεί στην πρόκληση του να συνεχίσουν με τον ίδιο καστ παρά την παρεμβολή του χρόνου. Κι όμως, μέσα από τα χρόνια, ο κόσμος που γνώρισε το Stranger Things ως μια σειρά για έφηβους, είδε τα παιδιά να μεγαλώνουν και να γίνονται νέοι ενήλικες με διαφορετικές φιλοδοξίες, καριέρες και προοπτικές. Για πολλούς fans αλλά και για τους ίδιους αυτή η μεταμόρφωση δεν είναι πέρασμα χρόνου, είναι απόδειξη ότι το Stranger Things δεν ήταν απλώς μία σειρά. Ήταν μία εμπειρία ζωής.

Stranger Things

netflix Stranger Things ηθοποιοί σειρές
