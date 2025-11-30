MadWalk 2025 by Three Cents
Αυτό είναι το απλό fashion trick που θα «κλέψει» την παράσταση αυτόν τον χειμώνα

Το απόλυτο fashion trick για δυναμικά χειμερινά looks είναι ένας έντονος αντίθετος γιακάς που τραβάει αμέσως το βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μερικές φορές ένα μόνο στοιχείο αρκεί για να μεταμορφώσει ολόκληρη την εμφάνιση. Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τόσο πολύ ώστε γίνεται ο πρωταγωνιστής του συνόλου, προσθέτοντας προσωπικό στιλ και φινέτσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι συχνά δεν χρειάζεται τίποτα περίπλοκο για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για απλές στρατηγικές styling που μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.

Η αισθητική Nutcracker επιστρέφει δυναμικά με γιακάδες που είναι εκεί για να φανούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση ενός έντονου χρώματος εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Στην επίδειξη Fall/Winter 2025/26 της Emilia Wickstead αυτό το τρικ γίνεται εμφανές σε ένα δερμάτινο blouson με αντίθετο γιακά, που αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της εμφάνισης.

Το χρώμα που κλέβει την παράσταση

Η Wickstead παρουσίασε ένα δερμάτινο σακάκι σοκολατί με υφή κροκό που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Το σχέδιο αγκαλιάζει τη μέση και ανοίγει απαλά στους γοφούς, δημιουργώντας μια σιλουέτα κομψή αλλά δυναμική. Φοριέται πάνω από ένα φαρδύ γκρι παντελόνι και ένα πουκάμισο με μεγάλο, φωτεινό μωβ γιακά που δίνει ζωντάνια και προσωπικότητα στο look.

Η αντίθεση ανάμεσα στο σοκολατί δέρμα και το μωβ γιακά τραβάει αμέσως το βλέμμα. Είναι ένα σύνολο που κερδίζει την προσοχή χωρίς υπερβολές, με χρώματα και σχήματα που συνεργάζονται αρμονικά. Το outfit ολοκληρώνεται με διακριτικά αξεσουάρ, όπως μαύρα μποτάκια, γυαλιά ηλίου και δερμάτινα γάντια, που δίνουν κομψότητα χωρίς να κλέβουν την παράσταση.

giakas_xrwma
Αντίθετοι γιακάδες για κάθε πανωφόρι

Το τρικ με τον αντίθετο γιακά μπορεί να εφαρμοστεί σε δερμάτινα trench coats, κλασικά παλτό ή oversized jackets. Αν ο γιακάς του παλτού είναι πιο φαρδύς, μπορείς να προσθέσεις ένα πουλόβερ ή cardigan σε παρόμοια, ζωηρή αλλά διαφορετική απόχρωση πάνω από το πουκάμισο. Αυτό δημιουργεί ένα layering με αντίθεση που αναβαθμίζει ολόκληρο το σύνολο.

