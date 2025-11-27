MadWalk 2025 by Three Cents
Το πλεκτό φόρεμα είναι το ρούχο που θα σώσεις τη μέρα σου όταν δεν έχεις τι να φορέσεις

Το πλεκτό φόρεμα γίνεται ο απόλυτος συμμαχός σου καθώς προσφέρει άνεση και ζεστασιά στις χαμηλές θερμοκρασίες
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον φετινό χειμώνα, ένα κομμάτι αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της καθημερινής γκαρνταρόμπας, το πλεκτό φόρεμα. Σε μια εποχή όπου τα layers συνήθως μονοπωλούν τα looks, αυτή η «one-and-done» επιλογή προσφέρει μια γρήγορη λύση που μειώνει την ανάγκη για πολλαπλές στιλιστικές προσθήκες. Η άνεση, η ζεστασιά και η δομή του πλεκτού το καθιστούν ιδανικό για τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα επιτρέπει styling που μπορεί να κινηθεί από κάτι πολύ μίνιμαλ και απλό έως κάτι πιο ιδιαίτερο.

Η άνοδος της τάσης αποτυπώνεται έντονα στα social media, όπου πλήθος δημιουργών περιεχομένου και fashion insiders επιλέγουν τα πλεκτά φορέματα σε συνδυασμό με ψηλές ή flat μπότες. Η σιλουέτα που προκύπτει είναι απλή, αλλά πάντοτε κομψή, εξασφαλίζοντας μια ισορροπία ανάμεσα στο casual και στο polished. Το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης τάσης είναι η ευελιξία της, ακόμη και όταν το outfit δεν συνδυάζεται με μπότες, παραμένει εξίσου κομψό με μπαλαρίνες ή χαμηλά τακούνια.

Διάβασε επίσης: Χαλάνε συνέχεια τα πουλόβερ σου; Αυτά τα tricks θα τα διατηρήσουν αφράτα για χρόνια

Οι σχεδιαστές έχουν αγκαλιάσει την πλεκτή φόρμα τόσο στις επιδείξεις όσο και στις resort συλλογές, προτείνοντας νέα μήκη, χρώματα και υφές που ανανεώνουν την κλασική σιλουέτα. Παρότι τα sweater dresses θεωρούνταν κάποτε μια πιο «αδιάφδορη» επιλογή σε σχέση με τα εντυπωσιακά body-revealing trends, σήμερα αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν ακόμη και τα πιο εκκεντρικά looks, εφόσον διαθέτουν σωστή εφαρμογή και σύγχρονη αισθητική.

Από το γραφείο έως τις βραδινές εξόδους, το πλεκτό φόρεμα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο outfit που απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια και προσφέρει στιλιστικό αποτέλεσμα με υψηλή απόδοση. Η δύναμη βρίσκεται στην απλότητα και την προσαρμοστικότητα, καθιστώντας το μια ασφαλή, αλλά ταυτόχρονα δυναμική επιλογή για κάθε χειμερινή περίσταση. Δεν είναι τυχαίο που εμφανίζεται πλέον ως βασικό κομμάτι σε runways και street style εμφανίσεις από Νέα Υόρκη μέχρι Τόκιο, επιβεβαιώνοντας ότι η πλεκτή φόρμα παραμένει διαχρονικά επίκαιρη.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

