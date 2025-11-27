MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Living 27.11.2025

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Η αθέατη πλευρά των Χριστουγέννων και οι λόγοι που νιώθουμε μελαγχολία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται ως η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου: φωτάκια, ζεστές στιγμές, οικογενειακά τραπέζια, δώρα και κουραμπιέδες. Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς ανθρώπους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πίσω από τη γιορτινή λάμψη κρύβεται συχνά μια περίεργη συναισθηματική φόρτιση, μια νοσταλγία, μια θλίψη, μια αίσθηση κενού. Το φαινόμενο αυτό έχει όνομα: Christmas Blues.

Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας εξηγούν ότι δεν πρόκειται για «ιδιοτροπία» ή «κακή διάθεση χωρίς λόγο». Αντίθετα, οι γιορτές ενεργοποιούν μια σειρά από συναισθηματικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που μάς κάνουν πιο ευάλωτους.

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτή η συνταγή για ζεστό κρασί «κλείνει» τα Χριστούγεννα μέσα σε μια κούπα

Ψυχολόγοι τονίζουν ότι η κοινωνική προσδοκία για «τέλεια» Χριστούγεννα δημιουργεί τεράστια ψυχολογική πίεση. Όταν γύρω μας κυριαρχεί η εικόνα της ευτυχίας -στα social, στην τηλεόραση, στη διαφήμιση – νιώθουμε ότι υποχρεούμαστε να είμαστε χαρούμενοι. Κι όταν αυτό δεν συμβαίνει, αισθανόμαστε ενοχή ή αποτυχία. Το αποτέλεσμα; Μια εσωτερική σύγκρουση που οδηγεί σε έντονη μελαγχολία.

Η νοσταλγία και το βάρος των αναμνήσεων

Οι γιορτές λειτουργούν σαν «μηχανή του χρόνου» που μάς επιστρέφει σε παλιές εποχές. Παιδικά Χριστούγεννα, χαμένες αγκαλιές, άνθρωποι που δεν βρίσκονται πια στη ζωή μας ή στιγμές που έχουν πλέον αλλάξει. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτή η σύγκριση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλοί νιώθουν θλίψη, γιατί ακόμη κι οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν μέσα τους μια δόση πίκρας.

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Pinterest.com

Η μοναξιά που γίνεται πιο έντονη τις γιορτές

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που περνούν τα Χριστούγεννα μακριά από δικούς τους ανθρώπους είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω απώλειας, είτε λόγω δύσκολων οικογενειακών σχέσεων. Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η γιορτινή περίοδος «μεγεθύνει» αυτό το συναίσθημα, γιατί η αντίθεση με το περιβάλλον ευτυχίας γίνεται πιο έντονη.

Η κούραση και το άγχος του Δεκεμβρίου

Ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος υποχρεώσεις: δώρα, έξοδα, οικογενειακές υποχρεώσεις, κοινωνικά καλέσματα, επαγγελματικές εκκρεμότητες. Όλα αυτά δημιουργούν μια ψυχική υπερφόρτωση που κάνει το σώμα και το μυαλό πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με ειδικούς, τα Christmas Blues συχνά κορυφώνονται λόγω αυτής της υπερκόπωσης.

Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Pinterest.com

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας;

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές:

  • Να χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας
  • Να μην αναγκάζουμε τον εαυτό μας να είναι χαρούμενος «επειδή πρέπει»
  • Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει ό,τι πραγματικά νιώθει
  • Να λέμε «όχι» όταν κάτι μάς πιέζει
  • Να μένουμε κοντά σε ανθρώπους που μάς προσφέρουν ασφάλεια και γαλήνη
  • Να δημιουργούμε νέα, δικά μας χριστουγεννιάτικα έθιμα
Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν
Pinterest.com

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μελαγχολία των γιορτών δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινη αντίδραση σε μια περίοδο φορτισμένη με αναμνήσεις, προσδοκίες και έντονα συναισθήματα. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα, να τα αποδεχόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας με καλοσύνη. Γιατί όσο κι αν τα Χριστούγεννα υπόσχονται μαγεία, η μεγαλύτερη μαγεία είναι να είμαστε αυθεντικοί και ευγενικοί με τον εαυτό μας.

Διάβασε επίσης: Τα μικρά deco tricks που θα φέρουν στο σπίτι σου τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Christmas Blues MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πλεκτό φόρεμα είναι το ρούχο που θα σώσεις τη μέρα σου όταν δεν έχεις τι να φορέσεις

Το πλεκτό φόρεμα είναι το ρούχο που θα σώσεις τη μέρα σου όταν δεν έχεις τι να φορέσεις

27.11.2025
Επόμενο
Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

Ναταλία Γερμανού: «Μου λένε συχνά ότι είμαι η ντροπή του πατέρα μου»

27.11.2025

Δες επίσης

Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage
Life

Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

27.11.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Οι απάντησεις των καλλιτεχνών στις ερωτήσεις του Gemini

27.11.2025
Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι 6 εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βίκυς Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλες οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Το πλεκτό φόρεμα είναι το ρούχο που θα σώσεις τη μέρα σου όταν δεν έχεις τι να φορέσεις
Fashion

Το πλεκτό φόρεμα είναι το ρούχο που θα σώσεις τη μέρα σου όταν δεν έχεις τι να φορέσεις

27.11.2025
Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

27.11.2025
Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Vrettos Vrettakos, Katerina Duska και Yucatan έφεραν το Studio 54 πάνω στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

27.11.2025
Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό
Life

Tso-Greatness Athens: Η σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents γέμισε ενέργεια και δυναμισμό

27.11.2025
Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

26.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας