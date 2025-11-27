Christmas Blues: Γιατί οι γιορτές μάς κάνουν πιο ευάλωτους συναισθηματικά; Οι ειδικοί απαντούν

Τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται ως η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου: φωτάκια, ζεστές στιγμές, οικογενειακά τραπέζια, δώρα και κουραμπιέδες. Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς ανθρώπους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πίσω από τη γιορτινή λάμψη κρύβεται συχνά μια περίεργη συναισθηματική φόρτιση, μια νοσταλγία, μια θλίψη, μια αίσθηση κενού. Το φαινόμενο αυτό έχει όνομα: Christmas Blues.

Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας εξηγούν ότι δεν πρόκειται για «ιδιοτροπία» ή «κακή διάθεση χωρίς λόγο». Αντίθετα, οι γιορτές ενεργοποιούν μια σειρά από συναισθηματικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που μάς κάνουν πιο ευάλωτους.

Ψυχολόγοι τονίζουν ότι η κοινωνική προσδοκία για «τέλεια» Χριστούγεννα δημιουργεί τεράστια ψυχολογική πίεση. Όταν γύρω μας κυριαρχεί η εικόνα της ευτυχίας -στα social, στην τηλεόραση, στη διαφήμιση – νιώθουμε ότι υποχρεούμαστε να είμαστε χαρούμενοι. Κι όταν αυτό δεν συμβαίνει, αισθανόμαστε ενοχή ή αποτυχία. Το αποτέλεσμα; Μια εσωτερική σύγκρουση που οδηγεί σε έντονη μελαγχολία.

Η νοσταλγία και το βάρος των αναμνήσεων

Οι γιορτές λειτουργούν σαν «μηχανή του χρόνου» που μάς επιστρέφει σε παλιές εποχές. Παιδικά Χριστούγεννα, χαμένες αγκαλιές, άνθρωποι που δεν βρίσκονται πια στη ζωή μας ή στιγμές που έχουν πλέον αλλάξει. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτή η σύγκριση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που πολλοί νιώθουν θλίψη, γιατί ακόμη κι οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν μέσα τους μια δόση πίκρας.

Η μοναξιά που γίνεται πιο έντονη τις γιορτές

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που περνούν τα Χριστούγεννα μακριά από δικούς τους ανθρώπους είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω απώλειας, είτε λόγω δύσκολων οικογενειακών σχέσεων. Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι η γιορτινή περίοδος «μεγεθύνει» αυτό το συναίσθημα, γιατί η αντίθεση με το περιβάλλον ευτυχίας γίνεται πιο έντονη.

Η κούραση και το άγχος του Δεκεμβρίου

Ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας γεμάτος υποχρεώσεις: δώρα, έξοδα, οικογενειακές υποχρεώσεις, κοινωνικά καλέσματα, επαγγελματικές εκκρεμότητες. Όλα αυτά δημιουργούν μια ψυχική υπερφόρτωση που κάνει το σώμα και το μυαλό πιο ευάλωτα. Σύμφωνα με ειδικούς, τα Christmas Blues συχνά κορυφώνονται λόγω αυτής της υπερκόπωσης.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας;

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές:

Να χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας

Να μην αναγκάζουμε τον εαυτό μας να είναι χαρούμενος «επειδή πρέπει»

Να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει ό,τι πραγματικά νιώθει

Να λέμε «όχι» όταν κάτι μάς πιέζει

Να μένουμε κοντά σε ανθρώπους που μάς προσφέρουν ασφάλεια και γαλήνη

Να δημιουργούμε νέα, δικά μας χριστουγεννιάτικα έθιμα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η μελαγχολία των γιορτών δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινη αντίδραση σε μια περίοδο φορτισμένη με αναμνήσεις, προσδοκίες και έντονα συναισθήματα. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα, να τα αποδεχόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας με καλοσύνη. Γιατί όσο κι αν τα Χριστούγεννα υπόσχονται μαγεία, η μεγαλύτερη μαγεία είναι να είμαστε αυθεντικοί και ευγενικοί με τον εαυτό μας.

