Food 20.11.2025

Αυτή η συνταγή για ζεστό κρασί «κλείνει» τα Χριστούγεννα μέσα σε μια κούπα

zesto_krasi
Ζεστό χριστουγεννιάτικο κρασί με πορτοκάλι και μπαχαρικά, γεμάτο αρώματα που δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του τις γιορτές, τη μυρωδιά των χριστουγεννιάτικων γλυκών και τη ζεστασιά των οικογενειακών στιγμών στο σπίτι. Τι καλύτερο από ένα ποτήρι ζεστό κρασί για να συνοδεύσει αυτές τις στιγμές, γεμίζοντας τον χώρο με αρώματα μπαχαρικών και πορτοκαλιού; Το ζεστό κρασί, γνωστό και ως mulled wine, είναι η ιδανική επιλογή για να ζεσταθείς και να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα γιορτής.

Η παρασκευή του είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα μαγευτικό. Με λίγα βασικά υλικά, όπως κόκκινο κρασί, πορτοκάλι, κανέλα, γαρύφαλλο και λίγο μέλι ή ζάχαρη, μπορείς να φτιάξετε ένα ρόφημα που συνδυάζει γλυκιά και πικάντικη γεύση, ιδανικό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή για να το απολάυσεις δίπλα στο τζάκι. Η διαδικασία αφήνει τα αρώματα να απλωθούν στο σπίτι, προσφέροντας μια αίσθηση ζεστασιάς και γιορτινής μαγείας.

zesto_krasi
Pinterest

Διάβασε επίσης: Τρουφάκια σοκολάτας με άρωμα κανέλας σε χρόνο μηδέν

Υλικά

  • 1 μπουκάλι κόκκινο κρασί (750 ml)
  • 1 πορτοκάλι κομμένο σε φέτες
  • 2–3 ξυλάκια κανέλας
  • 5–6 γαρύφαλλα
  • 2–3 κουταλιές μέλι ή ζάχαρη
  • 1 μικρό κομμάτι φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)
zesto_krasi
Pinterest

Εκτέλεση

Ζέστανε το κρασί σε χαμηλή φωτιά, προσέχοντας να μην φτάσει σε βρασμό, και πρόσθεσε τις φέτες πορτοκαλιού, τα ξυλάκια κανέλας, τα γαρύφαλλα και το μέλι ή τη ζάχαρη. Άφησε το μείγμα να σιγοζεσταθεί για περίπου 10–15 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν όλα τα αρώματα, ανακατεύοντας ελαφρά κατά διαστήματα. Αν θέλεις, πρόσθεσε λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο για επιπλέον άρωμα. Σούρωσε το κρασί και σέρβιρέ το ζεστό σε ποτήρια ή κούπες, γαρνίροντας με φέτα πορτοκαλιού ή ξυλάκι κανέλας για μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία.

zesto_krasi
Pinterest

Συμβουλές για καλύτερη απόλαυση

Το ζεστό κρασί μπορεί να προετοιμαστεί λίγο πριν το σερβίρισμα και να διατηρηθεί ζεστό σε χαμηλή φωτιά ή θερμοδοχείο. Είναι ιδανικό συνοδευτικό για γλυκά, μπισκότα ή απλή απόλαυση δίπλα στο τζάκι, ενώ το πορτοκάλι και τα μπαχαρικά δίνουν την τέλεια γεύση των Χριστουγέννων, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ζεστασιάς και γιορτινής μαγείας σε κάθε σπίτι.

Διάβασε επίσης: Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
food MAD Christmas συνταγή Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Beast in Me: Η νέα σειρά – θρίλερ του Netflix που θα σε κρατήσει ξύπνιο όλη τη νύχτα

The Beast in Me: Η νέα σειρά – θρίλερ του Netflix που θα σε κρατήσει ξύπνιο όλη τη νύχτα

20.11.2025
Επόμενο
Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

20.11.2025

Δες επίσης

Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου
Beauty

Πώς ο πάγος μπορεί να αλλάξει την εμφάνιση της επιδερμίδας σου

20.11.2025
Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου
Fashion

Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

20.11.2025
Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι πριν κοιμηθούμε και βλάπτει τον ύπνο μας
Life

Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι πριν κοιμηθούμε και βλάπτει τον ύπνο μας

19.11.2025
Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα
Life

Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

19.11.2025
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που είναι πρωταθλητές στο… κουτσομπολιό
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που είναι πρωταθλητές στο… κουτσομπολιό

19.11.2025
Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου
Life

Πώς να δημιουργήσεις χώρους που μειώνουν την κορτιζόλη μέσα στο σπίτι σου

19.11.2025
Όλο το TikTok μιλάει για αυτό! Το DIY καθαριστικό μπάνιου με 3 υλικά που εξαφανίζει τα πάντα
Life

Όλο το TikTok μιλάει για αυτό! Το DIY καθαριστικό μπάνιου με 3 υλικά που εξαφανίζει τα πάντα

19.11.2025
Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist
Fashion

Η Σταματίνα Τσιτσιλή σού δείχνει πώς να φορέσεις το μαντήλι ως φούστα με χειμερινό twist

19.11.2025
Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

19.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

Νέο μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση των ΜΜΕ προετοιμάζει η Κυβέρνηση

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ξέχασαν τις διατάξεις για την ανεξαρτησία των κρατικών ΜΜΕ του Κανονισμού EMFA, ενώ συνεχίζονται τα “θαύματα” του ΕΣΡ!

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

European Media Freedom Act: Ο έλεγχος της συγκέντρωσης στα ΜΜΕ …σε άλλο νόμο

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Εφιάλτης διαρκείας για την κυβέρνηση

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου

IRIS: Τι αλλάζει στις συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου