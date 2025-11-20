Fashion 20.11.2025

Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

tsantes
Από statement prints μέχρι διακριτική λάμψη, τα μικρά τσαντάκια γίνονται το απόλυτο αξεσουάρ των γιορτινών outfits
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περίοδος των γιορτών φέρνει μαζί της λάμψη, στιλ και νέες τάσεις στα αξεσουάρ. Αν και τα maxi bags κυριάρχησαν τις προηγούμενες σεζόν, τα μικρά τσαντάκια επιστρέφουν δυναμικά ως must-have επιλογή για τις εορταστικές εμφανίσεις. Λεοπάρ, κόκκινα, μεταλλικά ή διακοσμημένα με παγιέτες, αυτά τα κομμάτια υπόσχονται να αναβαθμίσουν κάθε σύνολο και να γίνουν το statement αξεσουάρ των γιορτών.

Οι πασαρέλες για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-2026 ανέδειξαν τη διαφορετικότητα των μικρών τσαντών, συνδυάζοντας κομψότητα και λειτουργικότητα. Από glam μεταλλικές αποχρώσεις μέχρι παιχνιδιάρικα charms και λεοπάρ prints, οι επιλογές προσφέρουν αμέτρητους τρόπους να ολοκληρώσεις το γιορτινό σου look με στιλ.

tsanta
https://www.instagram.com/idasjunnesson/

Διάβασε επίσης: Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

Κόκκινη τσάντα

Η κλασική κόκκινη τσάντα αντικαθιστά την απλή μαύρη και δίνει ζωντάνια σε οποιοδήποτε σύνολο. Ταιριάζει με σκούρα, έντονα ή μονοχρωματικά outfits, προσφέροντας μια κομψή πινελιά στα γιορτινά look.

kokkini_tsanta
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Ασημί

Η ασημί τσάντα προσθέτει διακριτική λάμψη και ταιριάζει ιδανικά με μικρά μαύρα φορέματα ή πολύχρωμα ρούχα, δίνοντας ένα elegant touch χωρίς υπερβολές.

asimi_tsanta
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Τσάντα με παγιέτες

Οι παγιέτες φέρνουν festive διάθεση χωρίς να χρειάζεται ένα ολόσωμο λαμπερό outfit. Μια τσάντα με λεπτομέρειες σε παγιέτες ή κρύσταλλα ολοκληρώνει το look με στιλ και λάμψη.

pagietes_tsanta
https://www.instagram.com/jennifer_casimiro/

Χρυσή τσάντα

Η χρυσή τσάντα είναι ιδανική για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, αναδεικνύοντας ακόμη και τις πιο minimal εμφανίσεις και προσφέροντας ένα statement αξεσουάρ με glam διάθεση.

golden_bag
Pinterest

Λεοπάρ τσάντα

Η λεοπάρ τσάντα φέρνει μια νότα 90s στη γιορτινή σεζόν, συνδυάζοντας άψογα με μονοχρωματικά ή έντονα χρωματικά σύνολα και προσθέτοντας μια τολμηρή αλλά κομψή πινελιά.

leopard_bag
https://www.instagram.com/zeinkurdi/

Διάβασε επίσης: Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

