Streaming News 20.11.2025

The Beast in Me: Η νέα σειρά – θρίλερ του Netflix που θα σε κρατήσει ξύπνιο όλη τη νύχτα

Η Aggie Wiggs ανακαλύπτει ότι το «τέρας» δεν είναι πάντα ξένος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχει ένας φόβος που όλοι κρύβουμε και αυτός δεν είναι άλλος από την υποψία ότι το σπίτι μας μπορεί να μην είναι τόσο ασφαλές όσο νομίζουμε. Και ότι το «κακό» δεν φοράει πάντα μια μάσκα, μερικές φορές κρύβεται πίσω από ένα γοητευτικό πρόσωπο, σαν αυτό του καλού γείτονα. Η νέα σειρά του Netflix, «The Beast in Me», παίζει με αυτόν ακριβώς τον φόβο, δημιουργώντας ένα ψυχολογικό παιχνίδι που πατάει πάνω στην απειλή, τη γοητεία και την αγωνία.

Η ιστορία ακολουθεί την Aggie Wiggs (Claire Danes), μια συγγραφέα που έχει αποσυρθεί από τον κόσμο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου της. Η εύθραυστη ηρεμία της κλονίζεται όταν στο διπλανό σπίτι μετακομίζει ο Nile Jarvis (Matthew Rhys), ένας πλούσιος και γοητευτικός άνδρας με φήμη ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Αντί να τον αποφεύγει, η Aggie νιώθει μια περίεργη έλξη προς το σκοτάδι του.

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Ανάμεσά τους δημιουργείται μια εντυπωσιακή και ανταγωνιστική σχέση, που γίνεται η καρδιά της πλοκής. Όταν ο Jarvis ζητά από τους υπόλοιπους γείτονες να εγκρίνουν την κατασκευή ενός μονοπατιού τζόκινγκ μέσα στο δάσος, όλοι συμφωνούν εκτός από την Aggie. Κάτι στη γοητεία του τη μαγνητίζει, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει τι ακριβώς είναι.

Η Aggie προσπαθεί να γράψει το επόμενο βιβλίο της, αλλά η έμπνευση δεν έρχεται. Ο Jarvis, με την κλασική του αγένεια, της λέει: «Κανείς δεν θέλει ελπίδα. Όλοι θέλουν κουτσομπολιό και αίμα.» Της προτείνει να γράψει ένα βιβλίο για εκείνον. Η αρχική της άρνηση δεν διαρκεί για πολύ… και η συνέχεια είναι γεμάτη ένταση, μυστήριο και απρόβλεπτες στροφές.

Τι κάνει τη σειρά τόσο δυνατή; Επιβεβαιώνει μια τρομακτική αλήθεια: το «τέρας» δεν είναι πάντα ο ξένος. Ο φόβος που καλλιεργεί η σειρά είναι ο φόβος του γείτονα, της κλειστής πόρτας, του καθημερινού χώρου που θεωρούμε ασφαλή. Τελικά, μας υπενθυμίζει ότι τα όρια ανάμεσα στον κυνηγό και το θήραμα, τη λογική και την τρέλα, είναι λεπτότερα από όσο θα τολμούσαμε ποτέ να παραδεχτούμε.

Διάβασε επίσης: Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

