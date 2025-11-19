Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι πριν κοιμηθούμε και βλάπτει τον ύπνο μας

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί, ενώ πέφτεις για ύπνο κουρασμένος/η, τελικά καταλήγεις να γυρνάς από τη μια πλευρά στην άλλη; Μπορεί να φταίνε πολλές μικρές συνήθειες της καθημερινότητας, όμως υπάρχει ένα μεγάλο, κοινό λάθος που σχεδόν όλοι κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε: Παίρνουμε μαζί μας στο κρεβάτι… το κινητό.
Ναι, αυτό το μικρό φωτεινό τετραγωνάκι που λέμε «μόνο για πέντε λεπτά» καταλήγει να είναι ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του ύπνου μας. Με το που ξαπλώνουμε, ανοίγουμε μηχανικά TikTok, Instagram, YouTube ή αρχίζουμε να απαντάμε σε μηνύματα, να χαζεύουμε ειδήσεις ή να ψάχνουμε συνταγές που σίγουρα δεν θα φτιάξουμε αύριο.
Γιατί το κινητό μάς κρατάει ξύπνιους;
- Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αποσυντονισμός του μυαλού, αλλά και το ότι
- Το μπλε φως μπλοκάρει τη μελατονίνη, την ορμόνη που μάς βοηθά να νυστάξουμε.
- Οι ατελείωτες πληροφορίες κάνουν τον εγκέφαλο να δουλεύει υπερωρίες.
- Το scroll προκαλεί μικρές εκρήξεις ντοπαμίνης και ο εγκέφαλος αρνείται να «κλείσει».
Αποτέλεσμα; Ξυπνάμε κουρασμένοι, σα να μην κοιμηθήκαμε ποτέ.
Η απλή λύση που αλλάζει τα πάντα
Δεν χρειάζονται υπερβολές, μόνο ένα μικρό βήμα:
- Βάλε ψηφιακή απενεργοποίηση 30 λεπτά πριν πέσεις στο κρεβάτι.
- Μπορείς να διαβάσεις λίγες σελίδες από ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό ντους, να ακούσεις χαλαρωτική μουσική ή να κάνεις ήπιες διατάσεις. Ό,τι σε βοηθά να αποφορτίζεις το μυαλό σου και να πεις στο σώμα σου: «Ήρθε η ώρα για shutdown».
Πίστεψέ με: το πρωινό σου θα σε ευχαριστήσει! Αν σταματήσεις να παίρνεις το κινητό στο κρεβάτι, ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς, το ξύπνημα πιο εύκολο, και η διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας… άλλος άνθρωπος.
