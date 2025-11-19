Living 19.11.2025

Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε όλοι πριν κοιμηθούμε και βλάπτει τον ύπνο μας

Μικρές αλλαγές πριν τον ύπνο κάνουν τεράστια διαφορά στη διάθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί, ενώ πέφτεις για ύπνο κουρασμένος/η, τελικά καταλήγεις να γυρνάς από τη μια πλευρά στην άλλη; Μπορεί να  φταίνε πολλές μικρές συνήθειες της καθημερινότητας, όμως υπάρχει ένα μεγάλο, κοινό λάθος που σχεδόν όλοι κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε: Παίρνουμε μαζί μας στο κρεβάτι… το κινητό.

Ναι, αυτό το μικρό φωτεινό τετραγωνάκι που λέμε «μόνο για πέντε λεπτά» καταλήγει να είναι ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του ύπνου μας. Με το που ξαπλώνουμε, ανοίγουμε μηχανικά TikTok, Instagram, YouTube ή αρχίζουμε να απαντάμε σε μηνύματα, να χαζεύουμε ειδήσεις ή να ψάχνουμε συνταγές που σίγουρα δεν θα φτιάξουμε αύριο.

Γιατί το κινητό μάς κρατάει ξύπνιους;

  • Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αποσυντονισμός του μυαλού, αλλά και το ότι
  • Το μπλε φως μπλοκάρει τη μελατονίνη, την ορμόνη που μάς βοηθά να νυστάξουμε.
  • Οι ατελείωτες πληροφορίες κάνουν τον εγκέφαλο να δουλεύει υπερωρίες.
  • Το scroll προκαλεί μικρές εκρήξεις ντοπαμίνης και ο εγκέφαλος αρνείται να «κλείσει».

Αποτέλεσμα; Ξυπνάμε κουρασμένοι, σα να μην κοιμηθήκαμε ποτέ.

Η απλή λύση που αλλάζει τα πάντα

Δεν χρειάζονται υπερβολές, μόνο ένα μικρό βήμα:

  • Βάλε ψηφιακή απενεργοποίηση 30 λεπτά πριν πέσεις στο κρεβάτι.
  • Μπορείς να διαβάσεις λίγες σελίδες από ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό ντους, να ακούσεις χαλαρωτική μουσική ή να κάνεις ήπιες διατάσεις. Ό,τι σε βοηθά να αποφορτίζεις το μυαλό σου και να πεις στο σώμα σου: «Ήρθε η ώρα για shutdown».
Πίστεψέ με: το πρωινό σου θα σε ευχαριστήσει! Αν σταματήσεις να παίρνεις το κινητό στο κρεβάτι, ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς, το ξύπνημα πιο εύκολο, και η διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας… άλλος άνθρωπος.

