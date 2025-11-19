Life 19.11.2025

Οι τροφές υψηλές σε ψευδάργυρο είναι η λύση που ψάχνεις για το κρυολόγημα

diatrofi
Οι καλύτερες πηγές ψευδαργύρου και ο ρόλος του στη μείωση των κρυολογημάτων και στην υποστήριξη της γενικής υγείας.
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη συχνότητα εποχικών ασθενειών. Ξηρός λαιμός, φτέρνισμα και κρυολογήματα γίνονται συχνά φαινόμενα, υπενθυμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Εκτός από τις γνωστές βιταμίνες C και D, ένας ιδιαίτερα σημαντικός σύμμαχος για την προστασία του οργανισμού είναι ο ψευδάργυρος, ένα μέταλλο απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού και τη συνολική υγεία.

Ο ψευδάργυρος συμμετέχει σε πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού, από την επούλωση του δέρματος μέχρι την υποστήριξη της υγείας των μαλλιών και των νυχιών. Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως ξηρό δέρμα, απώλεια μαλλιών, αργή επούλωση τραυμάτων αλλά και μεγαλύτερη συχνότητα κρυολογημάτων. Οι ημερήσιες ανάγκες κυμαίνονται περίπου στα 8 mg για τις γυναίκες και 11 mg για τους άνδρες, ενώ η καλύτερη πηγή πρόσληψης παραμένουν τα τρόφιμα πλούσια σε ψευδάργυρο.

avga
Διάβασε επίσης: Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα

Οι καλύτερες πηγές ψευδαργύρου

Οστρακοειδή

Τα οστρακοειδή αποτελούν τις πλουσιότερες φυσικές πηγές ψευδαργύρου. Αποτελούν ταυτόχρονα τροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσια σε πρωτεΐνες, μέταλλα και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ είναι σχετικά χαμηλά σε θερμίδες. Το ψήσιμο στον ατμό ή στο γκριλ διατηρεί την περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, ενώ η υπερβολική βραστική επεξεργασία μπορεί να μειώσει τα θρεπτικά συστατικά.

thalassina
Σπόροι και ξηροί καρποί

Οι σπόροι κολοκύθας και κάσιους αποτελούν σημαντικές φυτικές πηγές ψευδάργυρου. Οι σπόροι κολοκύθας μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε δημητριακά, σαλάτες ή σούπες. Οι ξηροί καρποί, όπως τα κάσιους, προσφέρουν συνδυασμό μετάλλων και θρεπτικών συστατικών και μπορούν να αποτελέσουν εύκολη προσθήκη σε καθημερινά γεύματα.

xiroikarpoi
Κρέας και αυγά

Το κόκκινο κρέας, όπως βοδινό και αρνίσιο, παρέχει σημαντικές ποσότητες ψευδάργυρου, ενώ τα αυγά αποτελούν πλήρη πηγή πρωτεΐνης με συγκέντρωση ψευδαργύρου κυρίως στον κρόκο. Η σύντομη και ελεγχόμενη θερμική επεξεργασία των αυγών διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά και την περιεκτικότητά τους σε ψευδάργυρο.

kreas
Όσπρια

Τα φασόλια και τα άλλα όσπρια παρέχουν ψευδάργυρο και φυτικές ίνες, αποτελώντας χρήσιμη προσθήκη στη διατροφή, ιδιαίτερα για όσους ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή. Η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την παρασκευή τους, αλλά παραμένει σημαντική για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού.

fasolia
Η σημασία της πρόληψης

Η πρόσληψη ψευδάργυρου πρέπει να γίνεται προληπτικά, πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα κρυολογήματος ή άλλων εποχικών ενοχλήσεων. Η διατροφή με τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο αποτελεί την πιο ασφαλή και φυσική οδό πρόσληψης του μετάλλου, αποφεύγοντας τις υπερβολές που μπορεί να προκύψουν από συμπληρώματα. Με έναν συνδυασμό θαλασσινών, σπόρων, ξηρών καρπών, κρέατος, αυγών και οσπρίων, η καθημερινή διατροφή μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την άμυνα του οργανισμού, προσφέροντας προστασία από τις συχνές εποχικές ασθένειες.

Διάβασε επίσης: Γιατί το ρόδι αξίζει μια θέση στο πιάτο σου φέτος τον χειμώνα

