H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

Η Ariana Grande θα είναι για τρίτη φορά παρουσιάστρια του Saturday Night Live με καλεσμένη την θρυλική Cher σε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο επεισόδιο

Οι παρουσιαστές και καλεσμένοι των τριών τελευταίων επεισοδίων του Saturday Night Live για το 2025 ανακοινώθηκαν από τους δημιουργούς της βραδινής εκπομπής. Το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσει η Ariana Grande με προσκεκλημένη τη θρυλική Cher. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ariana Grande παρουσιάζει το σόου. Η πρωταγωνίστρια του «Wicked: For Good» θα βρεθεί σε αυτή τη θέση για τρίτη φορά. Η δε Cher, θα είναι για δεύτερη φορά καλεσμένη. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε το 1987. Η Cher αυτή την περίοδο προωθεί την αυτοβιογραφία της «The Memoir».

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

Η βραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ, Ariana Grande, πρωταγωνιστεί στην ταινία «Wicked: For Good», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου. Θα είναι η 5η φορά που θα εμφανιστεί στο Saturday Night Live καθώς συμμετείχε δυο φορές ως προσκεκλημένη.

Η Melissa McCarthy θα παρουσιάσει το επεισόδιο στις 6 Δεκεμβρίου με καλεσμένο τον μουσικό Dijon ενώ ο Josh O’Connor θα κάνει το ντεμπούτο του ως παρουσιαστής στο επεισόδιο της 13ης Δεκεμβρίου με τη Lily Allen να ερμηνεύει επιτυχίες της.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

Δες κι αυτό…