Μουσικά Νέα 19.11.2025

Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!

Άννα Βίσση
Από τις 5 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Hotel Ερμού» γίνεται 10 ετών και οι νύχτες της Αθήνας γίνονται πιο Άννα Βίσση από ποτέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση γιορτάζει 10 συνεχόμενα χρόνια στο «Hotel Ερμού»! Από τις 5 Δεκεμβρίου η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της επανέρχονται στην απόλυτη live εμπειρία που οι ίδιοι δημιούργησαν και καθιέρωσαν από το 2015 κι έγιναν θεσμός, γράφοντας κάθε χρόνο ιστορία.

Μέσα από την ασύγκριτη φωνή και παρουσία της Άννας Βίσση, εδώ και 10 χρόνια το «Hotel Ερμού» ενώνει ανθρώπους, στιγμές και συναισθήματα σε sold out βραδιές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό, τις καρδιές και τον χρόνο.

Άννα Βίσση
Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης

10 χρόνια επικές επιτυχίες…
10 χρόνια συγκλονιστικές ερμηνείες…
10 χρόνια δυνατά συναισθήματα…
10 χρόνια μαγικές sold out βραδιές…
10 χρόνια Άννα Βίσση στο «Hotel Ερμού»!

Από τις 5 Δεκεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Hotel Ερμού» γίνεται 10 ετών και οι νύχτες της Αθήνας γίνονται πιο… Άννα Βίσση από ποτέ!

Ώρα έναρξης: 23:00
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 3411410 & 210 3463003 (καθημερινά, από τις 11:00 έως τις 22:00)

Άννα Βίσση
Συντελεστές:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Άννα Βίσση, Παναγιώτης Τσεβάς

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ:
Παναγιώτης Τσεβάς

MOYΣΙΚΟΙ:
Αντώνης Ανδρέου – τροµπόνι
∆ηµήτρης Γάσιας – βιολί
Γιάννης Καφετζόπουλος – πιάνο, πλήκτρα
Κώστας Κεφαλάς – τροµπέτα
Παναγιώτης Κολοκοτρώνης – μπουζούκι
Χρήστος Κυριαζής – σαξόφωνο, γκάιντα, κλαρίνο
Μιχάλης Μπακάλης – κρουστά
Νίκος Παγώνης – τύµπανα
Carlos E. Perez – κιθάρες
∆ηµήτρης Σιάµπος – κιθάρες
Δημήτρης Σταρίδας – τρομπόνι
Παναγιώτης Τσεβάς – ακορντεόν
Τάκης Φοίτος – μπάσο

annavissi
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΕΣ:
Νικόλας Ραπτάκης – τραγούδι, φωνητικά
Νατάσα Μηνδρινού – φωνητικά
DJ: DJ Myrofora

Για τον Νικόλα Ραπτάκη παίζουν οι μουσικοί:
Βασίλης Νησσόπουλος – μπάσο
Βασίλης Γκορίτσας – πλήκτρα
Γιώργος Κωστελέτος – ντραμς
Σωτήρης Βογιατζόγλου – κιθάρα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Γιάννης Μπαξεβάνης – επιµέλεια ήχου
Μενέλαος Ορφανός – σχεδιασµός φωτισµού
Αργύρης Λιανός – ηχολήπτης stage
Nικόλας Πηλιούρης – stage manager
∆ηµήτρης Ντάικος – χειριστής & επιμέλεια βίντεο
Teo Pouzbouris – intro music production, programming, promo sounds

STYLING ΑΝΝΑΣ ΒΙΣΣΗ: Σοφία Καρβέλα
ΑSSISTANT STYLING: Aνδριάννα Μπούφη
ΗAIR STYLING: Σπύρος Πυτικάκης
ΜAKE UP: Θωμάς Κατσάλης, Μιχάλης Ορφανίδης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
Νίκη Βίσση Μπούφη
Βέρα Μπούφη

Το Hotel Ερμού σχεδίασε o Γιώργος Παντελούκας
GJP design & Construction

Διάβασε επίσης: Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Hotel Ερμού ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
