Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, η οποία κρατά περίπου ενάμιση χρόνο, αποφασίζοντας να την επισημοποιήσουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, η εγκυμονούσα παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης την περασμένη εβδομάδα, σε συμβολαιογραφικό γραφείο στο Κολωνάκι.

Το ζευγάρι πλέον ανυπομονεί να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί και να ζήσει αυτή τη νέα, όμορφη φάση της ζωής του. Να υπενθυμίσουμε πως στα τέλη Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου είχε αφήσει να εννοηθεί δημόσια πως βρίσκεται σε διαδικασία να προχωρήσει με τον σύντροφό της στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, με αφορμή μια συζήτηση στην εκπομπή της σχετικά με τις απόψεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον θεσμό του γάμου.

Η ίδια είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κι εγώ είμαι στη φάση του να κάνω σύμφωνο συμβίωσης και το εξετάζω, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνουν αναγκαίο. Σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, οι γονείς σου έχουν τον πρώτο λόγο. Σκέψου να έχεις παιδί και ο άνθρωπός σου να μην μπορεί να πάρει μια σημαντική απόφαση για εσένα… Δεν γίνεται».

Άλλωστε, πριν από μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Παρίσι, η Κατερίνα Καινούργιου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια είχε περιγράψει τη στιγμή λέγοντας: «Το δαχτυλίδι ήταν ακριβώς όπως το είχα φανταστεί! Μου το άφησε πάνω στο πιάτο και τον ρώτησα αν είναι αληθινό, γιατί πίστεψα ότι μου κάνει πλάκα. Δεν περίμενα τίποτα εκείνη τη στιγμή. Οι φίλοι μας φώναζαν “she said yes” πριν καν προλάβω να πω το “ναι”. Συγκινήθηκα. Δεν είναι η αξία του δαχτυλιδιού – έχω κι άλλα, και από τη μητέρα μου και δικά μου. Είναι η πράξη, το νόημά της. Είναι το πιο πολύτιμο που έχω πάνω μου, η επιβεβαίωση της αγάπης μας και της επιθυμίας του να μοιραστούμε τη ζωή μας».

