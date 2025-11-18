Celeb News 18.11.2025

Βγαλμένο από παραμύθι το σπίτι της Ιωάννας Τούνη – Στόλισε 3 ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ιωάννα Τούνη
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσα από τα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε επίσημα τη μαγεία των Χριστουγέννων, καθώς αποφάσισε να μεταμορφώσει το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε… ροζ γιορτινό παραμύθι. Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 έπιασε δουλειά, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της φίλο και interior designer, Στέφανο Μεντενζή, αλλά και τον μικρό Πάρη, που συμμετείχε με τον δικό του γλυκό τρόπο στη διαδικασία.

Λίγο καιρό πριν, η influencer είχε ήδη ανανεώσει το σαλόνι της προσθέτοντας έναν ροζ καναπέ και ένα εντυπωσιακό ροζ χαλί, μια αλλαγή που φαίνεται πως αποτέλεσε την αφετηρία για τη φετινή χριστουγεννιάτικη έμπνευση.

Ιωάννα Τούνη
Για τον στολισμό της, η Ιωάννα επέλεξε να ξεφύγει από τα κλασικά. Αντί για κόκκινα ή χρυσά στοιχεία, διάλεξε τρία ολόκληρα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε ροζ αποχρώσεις. Αντί για μπάλες, τα γέμισε αποκλειστικά με δεκάδες φωτάκια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει fairytale. Το look ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά oversized ροζ κουτιά στη βάση των δέντρων και έναν μεγάλο, statement ροζ φιόγκο που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Ιωάννα Τούνη
Η αισθητική της Ιωάννας Τούνη για ακόμα μια φορά έγινε θέμα συζήτησης, με τον ροζ χριστουγεννιάτικο κόσμο της να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ιωάννα Τούνη
