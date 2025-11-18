Μουσικά Νέα 18.11.2025

H Tate McRae αποκάλυψε την tracklist της deluxe edition του So Close to What

Στο ανανεωμένο album θα περιλαμβάνονται 4 νέα τραγούδια χωρίς συμμετοχές: τα «Trying on Shoes», «Anything But Love», «Nobody’s Girl» και «Horseshoe»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Tate McRae έδωσε στο φως την πλήρη λίστα τραγουδιών της επερχόμενης deluxe έκδοσης του album «So Close to What». Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με την κυκλοφορία να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα και να ενθουσιάζει τους φανατικούς της θαυμαστές, που βρίσκονται ήδη σε αναβρασμό για την επιστροφή της Καναδής ποπ σταρ με φρέσκο υλικό.

Στο ανανεωμένο άλμπουμ θα περιλαμβάνονται τέσσερα νέα τραγούδια χωρίς συμμετοχές: τα «Trying on Shoes», «Anything But Love», «Nobody’s Girl» και «Horseshoe». Σε αυτά προστίθεται η κορυφαία επιτυχία «Tit for Tat», η οποία έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη πεντάδα του Billboard Hot 100, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της Tate McRae προς την κορυφή της διεθνούς ποπ σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

Το «So Close to What» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, με 177.000 ισοδύναμες μονάδες την πρώτη εβδομάδα. Με την προσθήκη του νέου υλικού, η deluxe εκδοχή θα περιλαμβάνει πλέον 21 τραγούδια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη επιτυχημένο άλμπουμ που ανέδειξε την Tate McRae ως μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ποπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιτυχία της τραγουδίστριας δεν περιορίζεται στις πωλήσεις: πρόσφατα εξασφάλισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία best dance pop recording με το «Just Keep Watching», το οποίο όχι μόνο μπήκε στο top 40 του Billboard Hot 100, αλλά συμπεριλήφθηκε και στο soundtrack της ταινίας «F1».

Διάβασε επίσης: Η F1 με τον Brad Pitt πατάει γκάζι στα Oscar με Tate McRae, Ed Sheeran και Doja Cat

