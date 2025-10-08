Μουσικά Νέα 08.10.2025

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

Tate McRae
Το νέο τραγούδι της ανεβαίνει απευθείας στο No. 3 του Billboard Hot 100 και αποδεικνύει πως η Tate ήρθε για να μείνει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Tate McRae φαίνεται πως διανύει την πιο ώριμη και επιτυχημένη φάση της καριέρας της μιας και το ολοκαίνουργιο single της, «Tit for Tat», έκανε πρεμιέρα με… σπριντ, αφού μπήκε κατευθείαν στο No. 3 του Billboard Hot 100, πετυχαίνοντας την καλύτερη πρώτη εβδομάδα της μέχρι τώρα ως solo καλλιτέχνιδα.

Πρόκειται για το τρίτο τραγούδι της που καταφέρνει να βρεθεί στο Top 10, μετά το viral «Greedy» (επίσης No. 3) και το «What I Want», τη συνεργασία-έκπληξη με τον Morgan Wallen. Αυτή τη φορά, όμως, όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της και όχι άδικα.

Tate McRae
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Διάβασε επίσης: Το φαινόμενο Tate McRae: Από ανερχόμενο ταλέντο στη λίστα TIME100 Next

Το «Tit for Tat» εντυπωσίασε αμέσως, όχι μόνο χάρη στο κολλητικό του beat και την pop ενέργεια που τη χαρακτηρίζει, αλλά και λόγω της συναισθηματικής ωριμότητας στους στίχους. Η Tate McRae συνδυάζει άψογα το attitude μιας σύγχρονης pop star με μια ειλικρίνεια που την κάνει να ξεχωρίζει.

Tate McRae
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Οι fans, φυσικά, αγκάλιασαν το τραγούδι από την πρώτη στιγμή, ενώ το TikTok βοήθησε στην ταχύτατη διάδοσή του, με εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Το «Tit for Tat» δεν είναι απλώς άλλη μια επιτυχία. Είναι το ξεκάθαρο σημάδι ότι η Tate McRae χτίζει πια τη δική της θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή με το δικό της ύφος και τους δικούς της κανόνες.

Tate McRae
https://www.instagram.com/tatemcrae/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift αποκάλυψε γιατί απέρριψε το Super Bowl Halftime Show

