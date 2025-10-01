Celeb News 01.10.2025

Το φαινόμενο Tate McRae: Από ανερχόμενο ταλέντο στη λίστα TIME100 Next

Tate McRae
Με σπασμένα τα κοντέρ στο TikTok και στο Spotify, η McRae γίνεται σύμβολο της γενιάς της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Tate McRae μόλις επιβεβαιώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της νέας μουσικής γενιάς και όχι άδικα. Η 22χρονη Καναδή τραγουδίστριαχορεύτρια έχει συγκεντρώσει πάνω από 55 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και το τραγούδι της «Greedy» έγινε διεθνές χιτ, σπάζοντας ρεκόρ στις πλατφόρμες streaming.

Από πολύ μικρή ηλικία, η Tate είχε σχέση με τη χορευτική κίνηση και την έκφραση. Εκπαιδεύτηκε σε μπαλέτο, άρχισε να γράφει πρώιμα ποιήματα και ιστορίες με σκοτεινές αποχρώσεις, και μετέφερε αυτή την ένταση στα τραγούδια της ως ενήλικας.

Το άλμπουμ της «So Close to What» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2025 και ήταν η πρώτη δουλειά της που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 – μια σημαντική στιγμή για εκείνη αλλά και για όσους τη βρίσκουν αυθεντική.

Η Tate είναι ο ορισμός της αντίθεσης: φανταχτερή μπροστά στο κοινό, αυθεντικά ευάλωτη πίσω από τη σκηνή. Ενώ χιλιάδες φωνές την αποθεώνουν στις συναυλίες, η ίδια παραδέχεται ότι όταν πέφτει το σκοτάδι αντιμετωπίζει εφιάλτες και έντονο άγχος.

Παρά το γεγονός ότι ζει για τη σκηνή, σε προσωπικούς της χώρους προτιμά την ησυχία, τη περισυλλογή και αποστασιοποίηση από τα social media.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Tate McRae μπήκε στη λίστα TIME100 Next, μια επιλογή που αναγνωρίζει νέους ανθρώπους με επιρροή, δημιουργικότητα και δυναμική για το μέλλον. Δεν είναι μόνο η επιτυχία των singles της ή το μεγάλο κοινό. Είναι ο τρόπος που καταφέρνει να συνδυάζει δύναμη και ευαισθησία, pop ενέργεια και προσωπική αφήγηση – στοιχεία που τη διαφοροποιούν στην πληθώρα των νέων μουσικών.

Με περιοδεία σε εξέλιξη (Miss Possessive Tour), νέα μουσική, και μια αυξανόμενη αίγλη, η Tate δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Αντίθετα, κάθε νέο κομμάτι της μοιάζει να είναι κατάθεση ψυχής, ενώ οι fans αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε μια καλλιτέχνιδα που μεγαλώνει με το κοινό της.

Tate McRae εξώφυλλο περιοδικό ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
