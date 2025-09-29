Jennifer Lopez: Η απρόσμενη εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Ben Affleck

Η pop star μιλά ανοιχτά για την προσωπική της μετάβαση, τη συναισθηματική ωρίμανση και την αντίθεση ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή

Η Jennifer Lopez βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή CBS News Sunday Morning την 28η Σεπτεμβρίου 2025 κι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόσφατο διαζύγιό της από τον Ben Affleck. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια εξήγησε πώς αυτή η εμπειρία της προσέφερε μια θετική και μεταμορφωτική οπτική στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, η Jennifer Lopez είπε χαρακτηριστικά ότι ο χωρισμός τους «ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη» ενώ πρόσθεσε πως «με άλλαξε. Με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που χρειαζόταν».

Ο Ben Affleck έχει αναλάβει το ρόλο του executive producer στην νέα της ταινία Kiss of the Spider Woman, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Sundance Film Festival τον περασμένο Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που ολοκληρώθηκε τυπικά το διαζύγιό τους.

Σχετικά με εκείνη την περίοδο, η Jennifer Lopez παραδέχτηκε ότι επαγγελματικά τα πράγματα κυλούσαν καλά, αλλά προσωπικά τα συναισθήματα ήταν διαφορετικά: «Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, δεν ήταν καλά. Αναρωτιόμουν: “Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;”».

Θυμίζουμε ότι η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck γνωρίστηκαν το 2002 και έγιναν σύντομα ζευγάρι, αλλά χώρισαν το 2004. Επανενώθηκαν το 2021 και παντρεύτηκαν σε μικρή τελετή στο Las Vegas τον Ιούλιο του 2022. Τον Αύγουστο του 2024, η Jennifer Lopez υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «irreconcilable differences».

