Celeb News 10.09.2025

Jennifer Lopez: Παρέα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο σε βραδινή της έξοδο στο Βeverly Hills

Jennifer Lopez: Παρέα με Έλληνα ηθοποιό σε βραδινή της έξοδο στο Βeverly Hills
Η παρουσία του δίπλα στη δημοφιλή τραγουδίστρια προκάλεσε εντύπωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ακόμη βραδινή έξοδο έκανε η Jennifer Lopez στις 6 Σεπτεμβρίου, η οποία φυσικά δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη, μιας και αυτή τη φορά ήταν συνοδευόμενη από έναν γνωστό Έλληνα ηθοποιό. Ο λόγος για τον Χρήστο Βασιλόπουλο, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο διάσημο ιταλικό εστιατόριο Cipriani φορώντας ένα σέξι μαύρο φόρεμα με σκίσιμο στο πλάι, κερδίζοντας όλα τα βλέμματα.

Στο πλευρό της βρισκόταν μία ακόμη γυναίκα, η οποία την συνόδευσε μέχρι το αυτοκίνητο που την περίμενε. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media απαθανατίζουν την ηθοποιό να κινείται με αυτοπεποίθηση, ενώ πίσω της διακρίνεται ένας ψηλός άνδρας με γκρι κοστούμι και μαύρη γραβάτα.

Κι αυτός όπως αποκαλύφθηκε ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος, γνωστός από συμμετοχές σε δημοφιλή ελληνικά σίριαλ και τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Nomads το 2018.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία του δίπλα στη Jennifer Lopez προκάλεσε εντύπωση, καθώς σπάνια ένας Έλληνας ηθοποιός απαθανατίζεται σε τόσο διάσημες στιγμές στο Hollywood, επιβεβαιώνοντας την επέκταση της καριέρας του και στο διεθνές κοινό.

Jennifer Lopez Χρήστος Βασιλόπουλος
