Όλο το Χόλιγουντ στο πάρτι της Σίντνεϊ Σουίνι – με UFO vibes, Star Wars φωτόσπαθα και Jeff Bezos σε ρόλο… αστροναύτη

Η Sydney Sweeney γιορτάζει τα 28α γενέθλιά της με ένα διαστημικό πάρτι γεμάτο αστέρες του Hollywood και iconic εμφανίσεις

Τα 28α γενέθλιά της γιόρτασε η Sydney Sweeney με ένα θεματικό πάρτι εμπνευσμένο από το διάστημα, γεμάτο λαμπερούς καλεσμένους και γαλαξιακή ατμόσφαιρα. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα μεταλλικό μίνι φόρεμα των The Blonds, διακοσμημένο με τρισδιάστατα αστέρια και εφαρμοστό μπούστο-κορσέ, το ίδιο που είχε φορέσει η Britney Spears στις προωθητικές φωτογραφίες του άλμπουμ Circus το 2008. Η Sweeney αναπαρήγαγε μάλιστα την εμβληματική πόζα της τραγουδίστριας, καθισμένη με τα πόδια της λυγισμένα, χαρίζοντας ένα άμεσο throwback σε εκείνη την iconic εποχή.

Η βραδιά συνδύασε εντυπωσιακή διακόσμηση, στολές αστροναυτών και πλήθος διασήμων, όπως οι Wiz Khalifa, Diplo, Glen Powell και Lauren Sanchez, σύζυγος του Jeff Bezos. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με ψηλοτάκουνα του Ιταλού σχεδιαστή Rene Caovilla, ενώ η εμφάνισή της επιμελήθηκαν ο hairstylist Glen Oropeza, η make-up artist Melissa Hernandez και η στυλίστρια Molly Dickson. Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη βραδιά, παρουσιάζοντας την ατμόσφαιρα και το εντυπωσιακό setup του πάρτι.

Glamour, διασκέδαση και ρετρό αναφορές

Το σύνολο που επέλεξε η Sydney Sweeney προέρχεται από τη συλλογή Spring/Summer 2009 των The Blonds, διάσημη για την υπερβολική γκλαμουριά της, με χαρακτηριστικά όπως κορσέδες, glitter, spikes και περίτεχνα διακοσμητικά, εμπνευσμένα από cabaret και θεατρικό στυλ. Η Sweeney, φορώντας ξανά αυτό το εμβληματικό κομμάτι σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την Britney Spears, αναδεικνύει τον δικό της χαρακτήρα και τη βαθιά αγάπη της για τα iconic looks του παρελθόντος.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό star-studded γεγονός, με καλεσμένους ντυμένους ως aliens, αστροναύτες και άλλες γαλαξιακές φιγούρες. Παρά την απουσία της Britney Spears, το tribute στην εποχή των early-aughts ήταν ξεκάθαρο και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα πραγματικά εκτός αυτού του κόσμου.

