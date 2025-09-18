The Housemaid: Η Sydney Sweeney και η Amanda Seyfried αντιμέτωπες σε ανατρεπτικό θρίλερ (video)

Ένα πολυτελές σπίτι γεμάτο μυστικά. Μια νεαρή καμαριέρα με παρελθόν. Μια εργοδότρια που ελέγχει τα πάντα. Το «The Housemaid», βασισμένο στο ομώνυμο best seller της Freida McFadden, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον Paul Feig και υπόσχεται ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο ανατροπές. Το πρώτο trailer της ταινίας που κυκλοφόρησε δίνει μια γεύση από την ατμόσφαιρα αγωνίας που θα κυριαρχήσει στη σκοτεινή ιστορία. Η Sydney Sweeney υποδύεται τη Millie, μια καμαριέρα που αναλαμβάνει εργασία στο σπίτι της οικογένειας που ενσαρκώνουν η Amanda Seyfried και ο Brandon Sklenar. Όμως, όπως αποκαλύπτει η σύνοψη, η Millie «σύντομα θα ανακαλύψει ότι τα μυστικά της οικογένειας είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τα δικά της».

Στο πλευρό τους εμφανίζεται ο Michele Morrone ως ο μυστηριώδης κηπουρός του σπιτιού. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και κάθε ήσυχη στιγμή κρύβει μια απειλή.

Το trailer, που συνοδεύεται από μια σκοτεινή διασκευή του «Please Please Please» της Sabrina Carpenter, δίνει έμφαση στην ένταση και την επικίνδυνη ατμόσφαιρα που διατρέχει την ταινία. Κάθε πλάνο κρύβει έναν νέο γρίφο ή μια ανατροπή, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται ποιος κρατά τον έλεγχο και ποιος κινδυνεύει να βρεθεί εκτεθειμένος σε μια σειρά ψυχολογικών παιχνιδιών.

Το «The Housemaid», σε σενάριο της Rebecca Sonnenshine και σκηνοθεσία του Paul Feig, κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τις γιορτές, φέρνοντας στους θεατές ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ψυχολογικά θρίλερ της χρονιάς.

Με πρωταγωνίστριες τη Sydney Sweeney και την Amanda Seyfried, το «The Housemaid» συνδυάζει την ατμόσφαιρα μυστηρίου με την ένταση ενός κλασικού ψυχολογικού θρίλερ. Από το best seller της Freida McFadden μέχρι τη μεγάλη οθόνη, η ιστορία υπόσχεται να κρατήσει τους θεατές σε συνεχή αγωνία. Ο Paul Feig, με την εμπειρία και τη δημιουργικότητά του, φαίνεται πως έχει στα χέρια του ένα φιλμ που θα συζητηθεί.

