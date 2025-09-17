Box Office: Ποια ταινία βρέθηκε στην κορυφή – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Anime, δράμα, τρόμος και μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστούν σε μια γεμάτη κινηματογραφική εβδομάδα στη Βρετανία και την Ιρλανδία

Η ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» της Universal έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του box office στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, συγκεντρώνοντας περίπου $5,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Comscore. Το κινηματογραφικό αυτό «αντίο» της θρυλικής σειράς φαίνεται πως βρήκε το κοινό του, επιβεβαιώνοντας πως η νοσταλγία, όταν συνοδεύεται από ποιότητα παραγωγής, γίνεται ταμειακός θρίαμβος.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η ιαπωνική υπερπαραγωγή «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle» της Sony, συγκεντρώνοντας $4,6 εκατομμύρια. Η σειρά anime συνεχίζει να εντυπωσιάζει, διατηρώντας ισχυρό διεθνές fanbase που τη στηρίζει φανατικά.

Διάβασε επίσης: Γιατί το «Downton Abbey: The Grand Finale» σε αφορά όσο ποτέ

Η Warner Bros. είδε την ταινία τρόμου «The Conjuring: Last Rites» να προσθέτει $3,8 εκατομμύρια στο ταμείο της, φτάνοντας τα $16,6 εκατομμύρια συνολικά στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της. Την τέταρτη θέση κατέλαβε το «The Long Walk» της Lionsgate με $1,5 εκατομμύριο, ενώ στην πέμπτη βρέθηκε το «The Roses» της Disney, συγκεντρώνοντας $1,2 εκατομμύριο για συνολικά $9,9 εκατομμύρια.

Πιο κάτω στη λίστα, το «The Bad Guys 2» της Universal κατέλαβε την έκτη θέση με έσοδα $380.851, φτάνοντας τα $17,6 εκατομμύρια συνολικά. Η συνέχεια του θρυλικού mockumentary της Sony, «Spinal Tap II: The End Continues», έκανε πρεμιέρα στην έβδομη θέση με £291.005. Ακολούθησε το «Freakier Friday» της Disney με $284.080, φτάνοντας τα $11,5 εκατομμύρια συνολικά.

Στην ένατη θέση βρέθηκε το «Weapons» της Warner Bros., προσθέτοντας $175.772 στο box office, για σύνολο $15,6 εκατομμύρια. Τη δεκάδα έκλεισε το «Next to Normal» της Liberator Film Services, με έσοδα $164.836 στην πρώτη του εβδομάδα.

Η ερχόμενη εβδομάδα φέρνει πλήθος νέων κυκλοφοριών σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Από την Τετάρτη, η Trafalgar Releasing παρουσιάζει το μουσικό ντοκιμαντέρ «David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome», σε σκηνοθεσία Gavin Elder.

Από την Παρασκευή καταφθάνουν:

Η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» της Sony Pictures, σε σκηνοθεσία Kogonada, με πρωταγωνιστές Margot Robbie και Colin Farrell, που θα προβληθεί σε πάνω από 300 αίθουσες.

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «The Glassworker» από το Πακιστάν, κυκλοφορεί μέσω της Miracle Comms.

Το «Queen of the Ring», δραματική ταινία με πρωταγωνιστές Emily Bett Rickards, Josh Lucas, Tyler Posey και Walton Goggins, από τη Vertigo Releasing.

Το ντοκιμαντέρ «Conviction: The Case of Lucy Letby» του Daniel Bogado, από την Dartmouth Films.

Άλλες αξιοσημείωτες νέες κυκλοφορίες:

«Shepherd Code, The Road Back» (Jade Films – δράσης)

«Can I Get A Witness?» (TAPE Collective – επιστημονικής φαντασίας)

«Tesciowie 3» (Magnetes Pictures – πολωνική κωμωδία)

«Jolly LLB 3» (Bakrania Media – ινδική κωμωδία)

«Tape» του Bizhan M. Tong (Showalker U.K. – θρίλερ)

Επίσης, κυκλοφορούν:

«Girls & Boys», ρομαντικό δράμα του Donncha Gilmore (Break Out Pictures)

«Ackroyd & Harvey: The Art of Activism», ντοκιμαντέρ της Fiona Cunningham-Reid (Tull Stories)

«Diplo: The Mighty Dinosaur», παιδική animated περιπέτεια (Signature Entertainment – σε 300+ αίθουσες)

«Ebony & Ivory», κωμωδία από την Anti-Worlds Releasing

«Ghost Trail», θρίλερ του Jonathan Millet, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες (New Wave)

«Steve», ταινία του Netflix με πρωταγωνιστή τον Cillian Murphy

«Happyend» του Neo Sora (Modern Films – προβλήθηκε στη Βενετία)

«Solo» (Peccadillo Pictures – βραβευμένη ταινία σε Τορόντο και Palm Springs)

Κλασικά αριστουργήματα και μουσικά γεγονότα συμπληρώνουν τη λίστα

Η Trafalgar Releasing γιορτάζει τα 60 χρόνια του «The Sound of Music» με ειδικές προβολές σε πάνω από 300 κινηματογράφους. Παράλληλα, παρουσιάζεται σε αποκατεστημένη μορφή 4K το διπλό επεισόδιο των «Thunderbirds»: «Trapped in the Sky» και «Terror in New York City» μέσω της Hammer/Icon.

Η CinemaLive κυκλοφορεί το «Andrew Lloyd Webber’s Love Never Dies», ενώ η Trafalgar Releasing προσφέρει στους λάτρεις της κλασικής μουσικής το «Andrea Bocelli: Because I Believe».

Το φετινό φθινόπωρο προμηνύεται πλούσιο για τις κινηματογραφικές αίθουσες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Με έναν συνδυασμό μεγάλων εμπορικών επιτυχιών, ποιοτικού ανεξάρτητου σινεμά και διεθνών παραγωγών, το box office δείχνει να ανακτά τη ζωντάνια του. Όπως δήλωσε ο αναλυτής της βιομηχανίας κινηματογράφου, George Simmons, «ο κινηματογράφος δεν πεθαίνει, απλώς αλλάζει μορφή, και αυτή τη στιγμή, επιστρέφει πιο συναρπαστικός από ποτέ».

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αντίο στο Downton Abbey με δημοπρασία κοστουμιών και σκηνικών αντικειμένων