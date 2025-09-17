Ο λόγος που ο James Cameron αδυνατεί να γράψει το σενάριο του Terminator 7

Ο James Cameron δεν είναι ξένος στις δημιουργικές προκλήσεις. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, την ώρα που ετοιμάζει το «Avatar 4» και το πολυαναμενόμενο «Ghosts of Hiroshima», εργάζεται παράλληλα και πάνω σε μια νέα ιστορία για το θρυλικό franchise «Terminator». Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο CNN, η τρέχουσα παγκόσμια συγκυρία κάνει την ολοκλήρωση του σεναρίου ιδιαίτερα δύσκολη.

Διάβασε επίσης: Γιατί ο James Cameron αφιέρωσε 20 χρόνια στην ταινία Avatar

Η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία

Ο James Cameron μίλησε ανοιχτά για το πώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η στρατιωτική τους εφαρμογή, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις καθιστούν δύσκολη τη συγγραφή μιας ιστορίας που δεν θα μοιάζει παρωχημένη σε λίγους μήνες. «Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να γράψω επιστημονική φαντασία. Μου έχει ανατεθεί να γράψω μια νέα ιστορία για το “Terminator”. Δεν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να μην το ξεπεράσουν τα πραγματικά γεγονότα. Ζούμε ήδη σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Από τον θρύλο στην επανεκκίνηση

Ο James Cameron υπήρξε η δημιουργική δύναμη πίσω από τις δύο πρώτες ταινίες «Terminator», έργα που έθεσαν τα θεμέλια για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchise. Αργότερα, τα δικαιώματα ξέφυγαν από τον έλεγχό του, αλλά ο ίδιος επέστρεψε ως παραγωγός και συν-σεναριογράφος στο «Terminator: Dark Fate». Η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Tim Miller, γνωστό από το «Deadpool», προκάλεσε ένταση, με τον Tim Miller να δηλώνει αργότερα ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά με τον James Cameron λόγω δημιουργικών συγκρούσεων.

Το μέλλον του franchise

Αν και παραμένει άγνωστο αν το νέο project θα αποτελέσει άμεση συνέχεια ή ένα πνευματικό sequel του «Dark Fate», οι φήμες κάνουν λόγο για μια ακόμα πιθανή επανεκκίνηση. Στο «Dark Fate», ο John Connor σκοτώθηκε από έναν Terminator αμέσως μετά τα γεγονότα του «T2: Judgement Day», ενώ η ηγεσία της ανθρώπινης αντίστασης πέρασε στη Dani Ramos που την ενσαρκώνει η Natalia Reyes την . Το ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει ο James Cameron να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιστημονική φαντασία, ώστε να επαναφέρει τον «Terminator» στη μεγάλη οθόνη με νέα δυναμική;

Η δυσκολία του James Cameron να ολοκληρώσει το σενάριο του «Terminator 7» δεν είναι έλλειψη έμπνευσης, αλλά μια αντανάκλαση της εποχής μας. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ραγδαία και οι παγκόσμιες κρίσεις μοιάζουν να προσομοιάζουν με ταινία επιστημονικής φαντασίας, το ερώτημα δεν είναι αν ο «Terminator» θα επιστρέψει, αλλά αν η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ίδιο το σινεμά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Ridley Scott απέρριψε το Terminator 3 – Στα σκαριά το Gladiator III

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.