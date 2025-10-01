VIDEOCLIP: Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Σ’ Ερωτεύομαι

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λέει «Σ’ Ερωτεύομαι» μέσα από το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Panik Records. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λέει για το τραγούδι: «το ”Σ’ Ερωτεύομαι“ γεννήθηκε μέσα από αυτή τη γλυκιά ανατροπή που φέρνει ο έρωτας – από τη χαρά, την αμηχανία, την αλήθεια του. Αυτό είναι το τραγούδι που τόσο αγάπησα! Ένας μονόλογος που δεν ειπώθηκε ποτέ φωναχτά, αλλά μας καίει. Ένα τραγούδι που ελπίζω να μπορεί να γίνει δικό σου, να το τραγουδήσεις κάπου ή να το κρατήσεις για σένα, σαν μυστικό! Ελένη μου, για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τις μαγικές σου λέξεις».

Στίχοι: Ελένη Φωτάκη

Μουσική: Gautier Βελισσάρης

Παραγωγή: TEO.x3

Μίξη – Master: Κυριάκος Αστερίου

Drums: Γιώργος Κωστελέτος

Βιολί: Περικλής Τυμπλαλέξης

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Σκηνοθεσία: Γιάννης Γεωργιόπουλος ( / yiavvis )

Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινίδης

Βοηθός μοντάζ: Κατερίνα Ζαχοπούλου

Color: Δημήτρης Καρτέρης

Supervisor: Mike Παπανικολάου

Project Manager: Μαριρένα Σαλακούμα

Στίχοι/Lyrics:

Σ ερωτεύομαι

Κι από όνειρο σ άλλο όνειρο πάω

Είσαι μέσα μου κάτι ολόκληρο

Κι από φόβο το σπάω

Πέφτουν κλάματα

Πέφτουν κέρματα μα σου κρύβομαι τρέχω

Και κατάματα σού ΄πα ψέματα

Κι ούτε ξέρεις τι έχω

Δεν αντέχω

Σ΄ ερωτεύομαι

Τι θανάσιμο να σε βλέπω και μόνο

Και εθίζομαι κι ονειρεύομαι και σε διώχνω

θυμώνω

Κι όλο έρχεσαι

Κι όλο βιάζομαι το γιατί διαστέλλω

Ψέμα θέατρο σε χρειάζομαι

Κάπου παίζει ένα τσέλο

Και σε θέλω

Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα

Κι έχω κι άλλα να δείξω

Ονειρεύτηκα πως με φύλαγες

Μη γελάς θα σε πνίξω

Αν κατάλαβες σ΄ ερωτεύομαι

Με κοιτάς και διστάζω

Είσαι γύρω μου είσαι μέσα μου

Είσαι εδώ δε σ΄ αρπάζω

Μα στο τάζω

Κι είναι άγριο

Κι είναι έντονο και μυρίζεις μαστίχα

Να ΄ρθεις κι αύριο

πανωσέντονο τα μαλλιά σου ας είχα

Υποκρίνομαι

Παίζω θέατρο πάμε άλλες δύο λήψεις

Δεν αφήνομαι Τι μαρτύριο

Τόση αγάπη να κρύψεις

Έχω τύψεις

Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα

Κι έχω κι άλλα να δείξω

Ονειρεύτηκα πως με φύλαγες

Μη γελάς θα σε πνίξω

Αν κατάλαβες σ΄ερωτεύομαι

Με κοιτάς και διστάζω

Είσαι γύρω μου είσαι μέσα μου

Είσαι εδώ δε σ΄ αρπάζω

Μα στο τάζω

Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα

Κι έχω κι άλλα να δείξω

Ονειρεύτηκα πως με φύλαγες

Μη γελάς θα σε πνίξω

Αν κατάλαβες σ΄ ερωτεύομαι

Με κοιτάς και διστάζω

Είσαι γύρω μου είσαι μέσα μου

Είσαι εδώ δε σ αρπάζω

Μα στο τάζω