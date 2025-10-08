City Guide 08.10.2025

Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!

• Ο παγκοσμίου φήμης chef Massimo Bottura και κορυφαίοι chef από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, συναντιούνται σε ένα φεστιβάλ που κανένας food lover δεν μπορεί να χάσει αλλά πρέπει να δοκιμάσει!
Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα και υπόσχεται να μετατρέψει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 σε μια ανεπανάληπτη γιορτή γεύσης, δημιουργικότητας και πολιτιστικής σύνδεσης. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ και φιλοδοξεί να αναδείξει την ελληνική γαστρονομία μέσα από ένα παγκόσμιο πρίσμα, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς και εγχώριας σκηνής.

Καλεσμένος της διοργάνωσης είναι ο θρυλικός Massimo Bottura, ένας από τους σημαντικότερους και πιο καταξιωμένους σεφ στον κόσμο, ιδιοκτήτης του Osteria Francescana στη Μόντενα της Ιταλίας, του τριών αστέρων Michelin εστιατορίου που θεωρείται σημείο αναφοράς της διεθνούς γαστρονομίας, με λίστες αναμονής που ξεπερνούν τους τρεις μήνες. Ο  Massimo Bottura θα βρεθεί στο GastrosoΦy Fest powered by Protergia  μαζί με σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς Michelin star chef, αναλύοντας την έννοια της θρέψης στη γαστρονομία και το πώς αυτή συνδέεται με τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και παραδόσεις.

Στο εντυπωσιακό line-up συμμετέχουν μαζί του οι Isabella Poti, Jeremy Chan, Kristian Baumann, Mark Doland, Rene Frank, Παναγιώτης Γιακαλής, Ανδρέας Καραπάνος, Αλέξανδρος Τσιοτίνης, καθώς και οι καταξιωμένοι Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Νίκος Καραθάνος και Γκίκας Ξενάκης.

Το GastrosoΦy Fest δεν είναι απλώς μια γαστρονομική εμπειρία, είναι μια γιορτή που περιλαμβάνει 15 live cooking stations με απεριόριστες δοκιμές από 20 και πλέον μαναδικές συνταγές talks και παρουσιάσεις για τις τάσεις της παγκόσμιας κουζίνας, καθώς και περισσότερες από 50 ετικέτες κορυφαίων ελληνικών κρασιών τις οποίες θα αναδείξουν οι Masters of Wine, Γιάννης Καρακάσης και Mark Andrew, ξεδιπλώνοντας τον πλούτο και την πολυμορφία της ελληνικής οινοποιίας για όλους τους παρευρισκόμενους.

Το ατελείωτο Food & Wine Party υψηλής αισθητικής, θα συνοδεύσει ένα μοναδικό live concert από τo αγαπημένο συγκρότημα των Onirama, χαρίζοντας στο φεστιβάλ μία άκρως γιορτινή και εκρηκτική διάθεση.

Οι επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο GastrosoΦy Fest μέσω της Ticketmaster, ενώ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων ισχύει ειδική early bird προσφορά.

GastrosoΦy Fest powered by Protergia

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

  • 14:00-19:00: Διεθνές Forum Γαστρονομίας, Ομιλίες, Γευστικές δοκιμές
  • 19:00-23:00: Food & Wine Party με απεριόριστες δοκιμές γευσιγνωσίας και οινογνωσίας καθώς και Live Concert με τους ONIRAMA

Tοποθεσία: Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ

Early bird ticket σε προνομιακή τιμή στην Ticketmaster.

Social Media

TikTok: @gastrosophyfest

Instagram: @gastrosophyfest

Facebook: Gastrosophy Fest

#GastrosoΦyFest #WorldFestivalOfGreekGastronomy

Silver Sponsors: Arla, Lurpak, Eurobank & μ. Artizan Water

Media Partner: ΑΝΤ1

Travel Partner: AEGEAN

Original Concept by Basegrill

Περισσότερες πληροφορίες στο gastrosophy.gr και στην Τicketmaster.

