Γιάννης Πλούταρχος: Αυτή είναι η δικαστική απόφαση για την εμμονική θαυμάστριά του

Η θαυμάστρια του δεν προσήλθε στο δικαστήριο, ενώ η σύζυγός του κατέθεσε ως μάρτυρας

Εξελίξεις σημειώθηκαν με την 48χρονη γυναίκα την οποία είχε μηνύσει στο παρελθόν ο Γιάννης Πλούταρχος για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου. Συγκεκριμένα, η ίδια βρίσκεται μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει ο τραγουδιστής, η γυναίκα τον ακολουθούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φτάσει στο σημείο να αφήνει ερωτικά σημειώματα και μικρά δώρα έξω από το σπίτι του. Η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε όταν βρέθηκε γενετικό υλικό της σε ένα από τα σημειώματα, στο οποίο υπήρχε η φράση «Θέλω να κάνουμε έρωτα».

Στη σημερινή δίκη κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, περιγράφοντας την αναστάτωση που προκάλεσε η 48χρονη στην οικογένειά της. Η μάρτυρας ανέφερε μάλιστα ότι η κατηγορούμενη εμφανίστηκε πρόσφατα ακόμη και στην πρεμιέρα του συζύγου της. Η ίδια η γυναίκα δεν προσήλθε στο ακροατήριο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για δύο από τα τρία αδικήματα και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Η εισαγγελέας πρότεινε μερική έκτιση της ποινής, συγκεκριμένα για διάστημα τριών μηνών. Τελικά, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε ότι η 48χρονη δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, εκτός αν παραβιάσει κάποιον από τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν:

Να μην πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων.

Να μην έρχεται σε επαφή μαζί του με κανένα μέσο επικοινωνίας.

