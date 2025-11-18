Το σχόλιο της Καινούργιου για τα κιλά της εγκυμοσύνης – «Έχουν γίνει τα πόδια μου σαν μπουκάλια»

Η ατάκα της παρουσιάστριας για τα κιλά που έχει πάρει

Έγκυος στο πρώτο της παιδάκι είναι η Κατερίνα Καινούργιου και τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ανυπομονούν να γίνουν γονείς.

Η παρουσιάστρια λοιπόν το πρωί της Τρίτης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με ένα βελούδινο, στενό, midi φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ψηλές μπότες.

Μάλιστα, ανέφερε πως αν δεν ήταν έγκυος θα συνδύαζε αυτό το φόρεμα με γόβες, ωστόσο λόγω της κατάστασής της δεν μπορεί να τις φορέσει.

«Αυτό το φόρεμα θα το φόραγες με ωραίες λεπτές γόβες, αλλά έχουν γίνει τα πόδια μου σαν μπουκάλια, δεν μπαίνει καμία γόβα… Μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και η μπουμπούκα», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της στον ALPHA.





