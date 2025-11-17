Μουσικά Νέα 17.11.2025

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας – Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Νέα εποχή για τους διαγωνιζόμενους της Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς της Eurovision έρχεται στο φως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Assaf Golan στην εκπομπή «Good Evening» με τον Guy Pines. Συγκεκριμένα, η EBU αποφάσισε να αυξήσει το κατώτατο όριο ηλικίας για τους συμμετέχοντες στα 18 χρόνια.

Αρχικά, η εφαρμογή της νέας ρύθμισης προγραμματιζόταν για το 2026, όμως οι συμμετέχουσες χώρες ζήτησαν την αναβολή της για έναν ακόμα χρόνο, καθώς οι διαδικασίες επιλογής των εκπροσώπων είχαν ήδη ξεκινήσει.

Το ζήτημα της συμμετοχής πολύ νέων καλλιτεχνών έχει απασχολήσει τον διαγωνισμό αρκετές φορές. Η Sandra Kim κέρδισε τον διαγωνισμό το 1986 σε ηλικία μόλις 13 ετών, ενώ το ρεκόρ μικρότερης ηλικίας κατέχει η Nathalie Pâque, που ανέβηκε στη σκηνή το 1989 στα 11 της. Την ίδια χρονιά, ο 12χρονος Gili Natanel εκπροσώπησε το Ισραήλ.

Μετά από αυτά τα περιστατικά, το 1990 η EBU θέσπισε το όριο ηλικίας των 16 ετών. Αργότερα, το 2003, δημιουργήθηκε και η Junior Eurovision, αποκλειστικά για συμμετέχοντες 9–14 ετών.

Ακόμα και με το όριο των 16 ετών, αρκετοί έφηβοι έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στη Eurovision, όπως ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Silia Kapsis (Κύπρος 2024) και η Victoria Vernicos (Ελλάδα 2023).

Από το 2027 όμως, κανείς κάτω των 18 ετών δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους επίδοξους διαγωνιζόμενους και τα προγράμματα επιλογής των χωρών.

EBU Eurovision διαγωνισμός ΗΛΙΚΙΑ
