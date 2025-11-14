Celeb News 14.11.2025

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της

Κατερίνα Καινούργιου κόρη
Ένας από τη δική της πλευρά και ένας από την πλευρά του συντρόφου της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά τις δηλώσεις του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει ήδη επιλέξει τους νονούς για την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Έχω αποφασίσει ποιοι θα είναι οι νονοί. Ένας από τη δική μου πλευρά και ένας από την πλευρά του Παναγιώτη», τόνισε η παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Το στιλιστικό κόλπο της Κατερίνας Καινούργιου για κομψές εμφανίσεις στην εγκυμοσύνη

Σημείωσε ότι από τη δική της πλευρά πρόκειται για μια πολύ κοντινή της φίλη, με την οποία συνεργάζονται ήδη για την προετοιμασία της βάπτισης. «Είναι Ελληνίδα, αλλά ζει εκτός Ελλάδας. Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα προς το παρόν, για να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ φίλη μου και ετοιμάζουμε κάτι ιδιαίτερο», πρόσθεσε.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική της ζωή, συνδέοντας την αποκάλυψη με το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και το τάμα που είχε κάνει στην Παναγία Δεομένη.


Διάβασε επίσης: Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ νονός ΠΑΙΔΙΑ Παναγιώτης Κουτσούμπης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε

Love Actually: Η τρυφερή επανένωση 22 χρόνια μετά που κανείς δεν περίμενε

14.11.2025
Επόμενο
Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

14.11.2025

Δες επίσης

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους
Celeb News

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

14.11.2025
Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της
Celeb News

Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

14.11.2025
Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

14.11.2025
Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά
Celeb News

Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

14.11.2025
Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών
Celeb News

Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών

14.11.2025
Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα
Celeb News

Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα

14.11.2025
Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ
Celeb News

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025
Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week
Celeb News

Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

14.11.2025
Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο
Celeb News

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος