Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της

Μετά τις δηλώσεις του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνο στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει ήδη επιλέξει τους νονούς για την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Έχω αποφασίσει ποιοι θα είναι οι νονοί. Ένας από τη δική μου πλευρά και ένας από την πλευρά του Παναγιώτη», τόνισε η παρουσιάστρια.

Σημείωσε ότι από τη δική της πλευρά πρόκειται για μια πολύ κοντινή της φίλη, με την οποία συνεργάζονται ήδη για την προετοιμασία της βάπτισης. «Είναι Ελληνίδα, αλλά ζει εκτός Ελλάδας. Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα προς το παρόν, για να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ φίλη μου και ετοιμάζουμε κάτι ιδιαίτερο», πρόσθεσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική της ζωή, συνδέοντας την αποκάλυψη με το θετικό τεστ εγκυμοσύνης και το τάμα που είχε κάνει στην Παναγία Δεομένη.





