Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η Κιάρα Μαρκέζη, εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου και κόρη της γνωστής φωτογράφου Μαρίας Μαρκέζη, έκανε χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα του 37ου Athens Fashion Week. Η 25χρονη συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου «Kathy Heyndels & Marios Togos», δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως το μόντελινγκ αποτελεί μέρος της ζωής της από πολύ νεαρή ηλικία.

Από τα 14 της χρόνια η Κιάρα ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ, έχοντας περπατήσει για γνωστά ελληνικά και διεθνή brands. Η ίδια είχε δοκιμάσει να μπει και στο GNTM, όμως οι κριτές την απέρριψαν λόγω των τατουάζ της. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να χτίζει την πορεία της στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας ταλέντο και επαγγελματισμό.

Η προσωπική ιστορία πίσω από το όνομα

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», η Κιάρα είχε μιλήσει για τα πρώτα της βήματα στη μόδα, τα παιδικά της χρόνια και τον παππού της. «Ήμουν το μοντέλο της μητέρας μου από τότε που γεννήθηκα. Το όνομά μου είναι ιταλικό και σημαίνει διάφανη, καθαρή», είχε αναφέρει. Η επαφή με τον παππού της και η δύσκολη περίοδος όταν βρέθηκε στη φυλακή άφησαν έντονα αποτυπώματα: «Έγινα πιο σκληρή όταν μπήκε φυλακή ο παππούς μου… Θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά στα δικαστήρια, εκεί μπορούσα να τον βλέπω λίγο».

Η Κιάρα εξομολογήθηκε επίσης τη στενή σχέση που είχε με τον παππού της: «Ο παππούς μου είχε χρόνο για μένα, ερχόταν σπίτι και παίζαμε. Μου έχει μείνει η αγάπη του, η προστασία του. Η κηδεία του με σόκαρε, ήταν η πρώτη κηδεία δικού μου ανθρώπου που πήγα». Παρά την οικογενειακή κληρονομιά και τις δυσκολίες, η ίδια επέλεξε να κρατήσει το επίθετο της μητέρας της, δημιουργώντας έναν δικό της προσωπικό «ασπίδα» στον χώρο της μόδας.





Μια καριέρα που ξεχωρίζει

Η παρουσία της Κιάρας Μαρκέζη στο Athens Fashion Week επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά μοντέλων στην Ελλάδα συνδυάζει ταλέντο, σκληρή δουλειά και προσωπικότητα. Με κάθε βήμα στην πασαρέλα, δείχνει πως συνεχίζει να δημιουργεί το δικό της μονοπάτι, ανεξάρτητα από την οικογενειακή της κληρονομιά και τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει.





