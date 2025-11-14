Celeb News 14.11.2025

Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η Κιάρα Μαρκέζη, εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, ξεχώρισε στην πασαρέλα του 37ου Athens Fashion Week, συνεχίζοντας την πορεία της στο μόντελινγκ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κιάρα Μαρκέζη, εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου και κόρη της γνωστής φωτογράφου Μαρίας Μαρκέζη, έκανε χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα του 37ου Athens Fashion Week. Η 25χρονη συμμετείχε στην επίδειξη του οίκου «Kathy Heyndels & Marios Togos», δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως το μόντελινγκ αποτελεί μέρος της ζωής της από πολύ νεαρή ηλικία.

Από τα 14 της χρόνια η Κιάρα ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ, έχοντας περπατήσει για γνωστά ελληνικά και διεθνή brands. Η ίδια είχε δοκιμάσει να μπει και στο GNTM, όμως οι κριτές την απέρριψαν λόγω των τατουάζ της. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να χτίζει την πορεία της στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας ταλέντο και επαγγελματισμό.

kiara_markezi
https://www.instagram.com/athensfashionweekofficial/

Διάβασε επίσης: Antonin Tron: Ποιος είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Balmain

Η προσωπική ιστορία πίσω από το όνομα

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», η Κιάρα είχε μιλήσει για τα πρώτα της βήματα στη μόδα, τα παιδικά της χρόνια και τον παππού της. «Ήμουν το μοντέλο της μητέρας μου από τότε που γεννήθηκα. Το όνομά μου είναι ιταλικό και σημαίνει διάφανη, καθαρή», είχε αναφέρει. Η επαφή με τον παππού της και η δύσκολη περίοδος όταν βρέθηκε στη φυλακή άφησαν έντονα αποτυπώματα: «Έγινα πιο σκληρή όταν μπήκε φυλακή ο παππούς μου… Θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά στα δικαστήρια, εκεί μπορούσα να τον βλέπω λίγο».

Η Κιάρα εξομολογήθηκε επίσης τη στενή σχέση που είχε με τον παππού της: «Ο παππούς μου είχε χρόνο για μένα, ερχόταν σπίτι και παίζαμε. Μου έχει μείνει η αγάπη του, η προστασία του. Η κηδεία του με σόκαρε, ήταν η πρώτη κηδεία δικού μου ανθρώπου που πήγα». Παρά την οικογενειακή κληρονομιά και τις δυσκολίες, η ίδια επέλεξε να κρατήσει το επίθετο της μητέρας της, δημιουργώντας έναν δικό της προσωπικό «ασπίδα» στον χώρο της μόδας.


Μια καριέρα που ξεχωρίζει

Η παρουσία της Κιάρας Μαρκέζη στο Athens Fashion Week επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά μοντέλων στην Ελλάδα συνδυάζει ταλέντο, σκληρή δουλειά και προσωπικότητα. Με κάθε βήμα στην πασαρέλα, δείχνει πως συνεχίζει να δημιουργεί το δικό της μονοπάτι, ανεξάρτητα από την οικογενειακή της κληρονομιά και τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει.


Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Athens Fashion Week Fashion
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

14.11.2025
Επόμενο
Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025

Δες επίσης

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους
Celeb News

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

14.11.2025
Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της
Celeb News

Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

14.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της

14.11.2025
Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

14.11.2025
Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά
Celeb News

Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

14.11.2025
Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών
Celeb News

Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών

14.11.2025
Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα
Celeb News

Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα

14.11.2025
Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ
Celeb News

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025
Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο
Celeb News

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος