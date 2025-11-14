Fashion 14.11.2025

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

lakis_gavalas
Οι παίκτες του GNTM πρωταγωνιστούν στο fashion show του Λάκη Γαβαλά στο 37ο Athens Fashion Week, σε μια δυναμική πασαρέλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καρδιά της ελληνικής μόδας χτύπησε δυνατά στο Καπνεργοστάσιο Αθηνών το βράδυ της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, όπου ο Λάκης Γαβαλάς παρουσίασε τη νέα του συλλογή στο πλαίσιο του 37ου Athens Fashion Week. Σε μια διοργάνωση που ήδη ξεχωρίζει για τον παλμό και τη δημιουργικότητά της, ο γνωστός σχεδιαστής κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του με μια επίδειξη γεμάτη ενέργεια, χρώμα και σύγχρονη αισθητική.

Αυτό που έκανε τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν η επιλογή του σχεδιαστή να φέρει στην πασαρέλα αρκετούς από τους φετινούς παίκτες του GNTM, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποδείξουν τις δυνατότητές τους εκτός τηλεοπτικού πλατό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα runway που ένωσε τη φρεσκάδα της νέας γενιάς με την εμπειρία ενός από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους της ελληνικής μόδας.

lakis_gavalas
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πασαρέλα που μετατράπηκε σε GNTM showcase

Ο Νάρκισσος, ο Εντουάρντο, η Άννα, η Γιασμίν, η Ελένη, η Ραφαηλία, η Ξένια, ο Σάββας και ο Γιώργος παρουσίασαν τις δημιουργίες του σχεδιαστή, κερδίζοντας σχόλια θαυμασμού και αποδεικνύοντας ότι η συμμετοχή τους στο ριάλιτι ήταν μόνο η αρχή. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η 23χρονη Ελένη Ορκοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία εντυπωσίασε με την επαγγελματική της παρουσία και επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της.

Ο Λάκης Γαβαλάς σε ρόλο θεατή, αλλά πάντα παρών

Παρότι αυτή τη φορά δεν περπάτησε, ο Λάκης Γαβαλάς παρακολούθησε το σόου από την πρώτη σειρά, έχοντας στο πλευρό του την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Οι δυο τους σχολίαζαν τις εμφανίσεις των μοντέλων, με τον σχεδιαστή να δείχνει ξεκάθαρα ικανοποιημένος από την εξέλιξη των παικτών του GNTM, τους οποίους έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως «υποσχόμενα ταλέντα» της ελληνικής μόδας.

lakis_gavalas_iliana_papagewrgiou
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Athens Fashion Week σε πλήρη εξέλιξη

Το 37ο Athens Fashion Week συνεχίζεται έως τις 17 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας καταξιωμένους δημιουργούς αλλά και νέες φωνές που επιχειρούν να αναδείξουν μια πιο σύγχρονη, πολυδιάστατη εικόνα της ελληνικής μόδας.


Την ίδια στιγμή, το GNTM μέσα από το Star Channel συνεχίζει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία με νέα πρόσωπα που φαίνεται πως έχουν όλα τα εφόδια για να διεκδικήσουν μια θέση στο επαγγελματικό runway.


Athens Fashion Week Fashion ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ μόδα
