TV 14.11.2025

Ελένη Τσολάκη: Τι συνέβη και αποχώρησε ξαφνικά η αρχισυντάκτρια της εκπομπής της

Το παρασκήνιο της αποχώρησης και ο λόγος που η Γωγώ Σαμπάνη αφήνει την εκπομπή του ANT1
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αναπάντεχη αποχώρηση σημειώθηκε από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, καθώς η αρχισυντάκτριά της, Γωγώ Σαμπάνη, δεν ανήκει πλέον στην ομάδα. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε ότι η λύση της συνεργασίας έγινε «με κοινή συναίνεση» και πως για τη Γωγώ Σαμπάνη η απόφαση αυτή ήταν «λυτρωτική». Αμέσως μετά, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε: «Δεν είναι καλή χρονιά για τον ΑΝΤ1. Δηλαδή φταίει η Γωγώ για τα νούμερα; Ούτε η Τσολάκη φταίει».

Λίγο αργότερα, η ίδια η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει δημόσια το δικό της μήνυμα στη Γωγώ Σαμπάνη, με την οποία είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν, στο OPEN.

«Σ’ αγαπώ πάντα και σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε η Ελένη Τσολάκη στο Instagram, αποχαιρετώντας την πρώην πλέον αρχισυντάκτριά της.


ANT1 ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ελένη Τσολάκη
